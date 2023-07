L'attente est presque terminée : les joueurs de Diablo 4 sont désormais fixés, la date de lancement de la saison 1 sur le jeu aura lieu le 20 juillet prochain, et pour l'occasion Blizzard dévoile le contenu qui sera proposé.

Jusqu'à présent, Blizzard donnait peu de détails sur la saison à venir, indiquant simplement que le lancement était proche et qu'il se calquerait en partie sur le système des saisons de Diablo 3.

Un patch 1.04 déployé dans la soirée d'hier a déjà préparé le terrain, mais il faudra attendre le 20 juillet pour profiter d'une mise à jour qui s'annonce massive.

Une première saison attendue de pied ferme

La première saison du titre sera intitulée "Malfaisance" et mettra en scène une "corruption" qui viendra envahir Sanctuaire et qui affecte tant les éléments de décor que les créatures. Il faudra ainsi s'attendre à un bestiaire qui évolue et qui sera plus coriace que jamais. "

L'objectif des joueurs sera de trouver la source de cette contagion avec une nouvelle quête principale invitant à s'associer à Cormond, un ancien prêtre de la cathédrale de Lumière.

Les joueurs débuteront leur aventure de saison à Kyovashad au niveau 1, ils devraient avoir directement accès aux points de téléportation principaux de la carte et donc aux principales villes. Néanmoins, les points de renom seront conservés.

Les coeurs malfaisants feront leur apparition : les joueurs les collecteront sur les élites corrompus et qui sont associés à 30 nouveaux pouvoirs malfaisants, ils se porteront comme des gemmes. Blizzard annonce également 5 nouveaux objets uniques et 7 aspects légendaires ainsi qu'un nouveau challenge (tunnels malveillants) et un nouveau boss (Varshan le Consumé).

Une nouvelle monnaie, les cendres fumantes seront également intégrées au jeu, elles seront principalement liées au Pass de combat et permettront d'obtenir des bénédictions qui ne seront utilisables que pendant la saison.

Blizzard a annoncé que la saison devrait durer au moins 12 semaines.