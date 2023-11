Diablo 4 a connu un lancement difficile : après la joie de découvrir le monde ouvert et la nouvelle formule du titre, le jeu a rapidement été décrié pour son manque de contenu. La Saison 1 qui devait remettre de l'ordre dans le jeu n'aura pas convaincu les joueurs et Blizzard a donc tout misé sur la saison 2.

La saison du sang a réussi à corriger quelques problèmes et permis de renouer le contact avec une partie des joueurs. Blizzard a lâché du leste, preuve en est de l'actuelle position du Sorcier : inutile et peu puissant jusqu'ici et surpuissant actuellement avec la garantie affirmée par l'éditeur qu'il ne subira aucun nerf...

Mais pour aller plus loin, Blizzard lance la semaine de la bénédiction de la mère : du 20 au 27 novembre, les joueurs seront automatiquement concernés par la bénédiction en jeu qui leur rapportera +35% d'EXP sur les monstres, ainsi que 35% d'or supplémentaire dans tous les royaumes et niveaux de monde.

L'idée est de favoriser une progression plus rapide des joueurs, notamment pour leur permettre d'atteindre le niveau 100 afin de débloquer tous les points de parangon et de pouvoir profiter du endgame.

Diablo 4 est critiqué pour la lenteur de progression, notamment entre les niveaux 80 et 100 et beaucoup de joueurs arrêtent leurs personnages ou le jeu entre ces deux étapes.

Notons que malgré l'introduction des 5 Uber boss, le endgame manque cruellement au niveau 100, d'autant plus pour les sorciers qui roulent tout simplement sur le jeu (certains bien avant le niveau 70). Chose qui devrait changer avec l'arrivée de l'abattoir de Zir qui reprendra le concept des failles supérieures dès la seconde partie de la saison 2 en décembre.