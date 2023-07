Le patch 1.1 déployé sur Diablo IV entraine un véritable déluge de critiques orientées vers Blizzard. A quelques heures du lancement de la saison 1, beaucoup de joueurs dénoncent le fait que l'éditeur a simplement "tué" son jeu.

Les forums spécialisés autour du jeu regorgent de critiques depuis le rééquilibrage opéré dans la version 1.1. Globalement, les modifications sont perçues par les joueurs comme une régression, pire encore, beaucoup s'accordent à dire que le contenu endgame est devenu aussi inintéressant qu'injouable.

Un patch contesté à la veille de la saison 1

En faute, la baisse de puissance opérée sur toutes les classes de personnage et une réduction drastique de l'expérience gagnée lorsque l'on tue des monstres à haut niveau. Les armures ont également été largement diminuées. Dans son ensemble, la mise à jour est accusée de ralentir lourdement toutes les parties du jeu, le contenu endgame étant désormais qualifié de "véritable purge".

Dans les faits, l'expérience des monstres de haut niveau a été réduire d'environ 90%, les dégâts critiques et vulnérables réduits respectivement de 17 et 40% et certains affixes d'armes ont également été réduits.

Face à la tournure des événements, Blizzard a indiqué organiser une discussion au sein des équipes de développement, afin de donner des explications aux joueurs lors d'un live Twitch et YouTube ce vendredi 21 juillet... Espérons que le lancement de la saison 1 sera l'occasion de revenir sur les choix opérés dans le patch 1.1.