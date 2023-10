Depuis son lancement il y a quelques mois, Diablo 4 profite d'une popularité en dent de scie. Très apprécié par les changements opérés dans la franchise au début, le jeu se voulait prometteur avec une foule de contenu... Mais rapidement, la situation s'est renversée et le jeu est critiqué pour ne proposer finalement qu'un contenu limité au grind d'XP. C'est un peu le fond de commerce de la franchise Diablo, mais avec Diablo IV, la difficulté de progression renforcée de façon assez artificielle entraine l'ennui total des joueurs, la gestion du loot et du roll de l'équipement étant un facteur aggravant de la situation.

Diablo 4 cherche un nouveau public

Blizzard espère toutefois corriger le tir avec sa Saison 2, la Saison du Sang, mais l'éditeur espère également ratisser plus large du côté des joueurs en allant s'installer sur Steam.

Jusqu'ici réservé en exclusivité à la plateforme Battle.net, Diablo IV va s'inviter sur la plateforme de Valve et potentiellement trouver un nouveau public. Pour certains joueurs, la multiplication des plateformes est un fardeau et beaucoup se limitent ainsi à la plateforme la plus populaire : Steam.

C'est à compter du 17 octobre prochain que l'on pourra acheter le jeu sur Steam, soit la date du lancement de la Saison 2 sur le titre. Les précommandes sont d'ailleurs déjà ouvertes sur toutes les éditions du titre.