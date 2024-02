Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft validé, il est l'heure d'envisager l'intégration des franchises récemment acquises au sein de ce qui devient un véritable pilier pour l'écosystème Xbox : le Xbox Game Pass.

C'est ainsi que l'on apprend que Diablo IV sera prochainement intégré au Game Pass, et ce, à compter du 28 mars prochain... Mais pas forcément pour tout le monde.

C'est la présidente du département Xbox, Sarah Bond, qui a confirmé la situation. Néanmoins, pour pouvoir accéder à Diablo 4 dans le Xbox Game Pass, il faudra a minima disposer d'un abonnement Xbox Game Pass Console, PC ou Ultimate.

En d'autres termes, les abonnés de l'offre d'entrée de gamme Game Pass Core ne profiteront pas de Diablo 4. Rappelons que cette formule limite les joueurs à un catalogue de 38 titres pour le moment.

L'extension de Diablo 4 ne devrait pas être intégrée au Game Pass, seul le jeu de base étant prévu pour le moment.

Notons également que dans le même temps, il a été confirmé que tous les jeux Xbox seront proposés dès leur jour de sortie au sein du Game Pass, et donc tous les jeux Blizzard et Activision également, cela vaut donc pour les prochains épisodes de Call of Duty.