Dans un communiqué officiel, Blizzard annonce que Diablo IV est finalement passé Gold, ce qui confirme une fois de plus la date de sortie fixée au 6 juin par l'éditeur.

La situation se veut rassurante tant Diablo IV s'est fait attendre et tant les rumeurs de problèmes de développement se sont montrées nombreuses. Finalement, les phases de bêta ont permis de rassurer les joueurs dans un premier temps, puis Blizzard prenait la parole pour faire le bilan et annoncer un ensemble de modifications qui seront apportées au titre et qui répondent aux critiques ou remarques des deux phases de test.

Ces changements, qui s'annoncent nombreux, sont à retrouver dans cette note.

Blizzard commente la situation :

"L'obtention du statut gold est une étape importante pour l'incroyable équipe de Diablo IV, qui a travaillé d'arrache-pied à l'élaboration de cet épisode de nouvelle génération de cette franchise emblématique. Il s'agit d'une étape concrète et significative vers notre lancement le 6 juin", a déclaré Rod Fergusson, directeur général de Diablo. "Que les joueurs soient des vétérans de la franchise ou qu'ils y plongent pour la première fois, nous avons hâte qu'ils découvrent le jeu dans son intégralité : qu'ils prennent part à l'incroyable histoire, qu'ils expérimentent les classes et la construction des personnages, et qu'ils explorent ce que la fin du jeu et le monde sombre de Sanctuaire ont à leur offrir." "Passer gold" est le terme utilisé dans l'industrie du jeu vidéo pour annoncer que le développement de la version de lancement du jeu est terminé, ce qui signifie que ce jeu à service en direct a franchi une étape importante dans sa livraison aux joueurs du monde entier. Dans Diablo IV, les joueurs peuvent rejoindre le combat pour sauver le monde sombre et gothique de Sanctuaire de la Bienheureuse Mère Lilith, en affrontant des hordes démoniaques de monstres sur leur chemin.

Rendez-vous est donc pris pour le 6 juin avec la sortie du titre attendu sur Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC.