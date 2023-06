Cela fait quelques jours que les joueurs ayant précommandé Diablo 4 progressent dans le titre, certains avec pour ambition de faire partie des premiers joueurs à accéder au niveau 100 afin d'être immortalisés au sein du titre.

Mais les choses se corsent : Blizzard avait annoncé que le titre aurait besoin de faire l'objet d'une refonte sur certaines mécaniques et avec la mise à jour 1.0.2d déployée tant sur PC que sur console, on assiste déjà à de gros nerfs sur certaines classes.

Blizzard a ainsi largement diminué la puissance de certaines classes et révisé certaines synergies considérées comme trop puissantes dès le bas niveau. Les deux classes principales impactées par la première mise à jour étaient le Sorcier et le Voleur, les deux professions qui dominent actuellement, et très largement le classement.

On peut citer le Bouclier de Flammes du sorcier qui souffrait d'un bug et qui permettait d'être activé immédiatement, tout comme la Vue Interieure du Voleur qui oubliait une partie du temps de récupération initialement prévu.

Des rééquilibrages avant même le lancement

La mise à jour fait également grimper les points de vie des monstres dans les difficultés supérieures, et donnera ainsi un peu plus de challenge aux joueurs.

Dans le nouveau patch, ce sont finalement toutes les classes qui font l'objet d'un rééquilibrage plus profond pour cibler des builds spécifiques. Blizzard souhaite ainsi réduire la puissance des Barbare tourbillon, Sorcier Freeze et Druide Pulvérisation... Dans le même temps, l'éditeur compte donner un coup de pouce au nécromancien qui reste un des personnages les plus faibles actuellement, loin derrière toutes les autres. Le Nécro invocations voit ainsi sa puissance évoluer tout comme le Voleur Tir Rapide dans une moindre mesure.

Il faudra s'attendre à de nombreux rééquilibrages de ce type dans les semaines qui s'annoncent, avec des modifications localisées. Notons que comme sous Diablo 3, chaque saison sera également l'occasion d'un rééquilibrage plus profond des builds et compétences, grace notamment à l'arrivée de nouveaux objets légendaires disposant de pouvoirs inédits.