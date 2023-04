Comme avec les précédents épisodes, Diablo 4 devrait afficher une sérieuse durée de vie. Le titre mise sur un scénario complet, qui devrait être associé à diverses extensions et DLC, mais c'est surtout au niveau du contenu endgame, au-delà de la campagne que se trouve l'intérêt principal du jeu.

Le titre étendra sa durée de vie via les différents modes de difficulté qu'il proposera, puis les donjons, transformés en mode "nightmare" devraient proposer du challenge, même aux joueurs les plus aboutis et les mieux équipés. Atteindre le niveau 100 ne devrait pas signifier que les joueurs auront fait le tour du jeu, ce ne devrait être que le début d'une quête bien plus rude : trouver le meilleur équipement pour monter en puissance et aller toujours plus loin...

Blizzard détaille l'ensemble de la progression et ce qui attend les joueurs au niveau 100, notamment avec le "boss ultime" annoncé comme "incroyablement difficile" à éliminer.





La personnalisation est la pierre angulaire de Diablo IV. Qu’il s’agisse de l’apparence de votre personnage, de ses compétences ou de l’aspect de son équipement et de sa monture, Diablo IV offre aux joueuses et joueurs un niveau de liberté inédit dans un jeu Diablo. Le choix du type de personnage avec lequel vous souhaitez explorer le monde de Sanctuaire commence dès l’écran de sélection de la classe et vous accompagne jusqu’au contenu de haut niveau. C’est à VOUS de décider comment votre personnage évoluera dans sa quête qui l’entraînera à la poursuite de Lilith.

Regardez la nouvelle vidéo de l’équipe de développement « Au cœur du jeu » consacrée au choix offerts aux joueuses et joueurs et poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les possibilités de personnalisation. Découvrez également comment jouer à Diablo IV du 12 au 14 mai pendant le test de charge de serveur.

REGARDEZ LA NOUVELLE VIDÉO DE L’ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT « AU CŒUR DU JEU »

Tout au long de notre série de vidéos « Au cœur du jeu », les membres de l’équipe de développement vous présenteront les différents aspects du jeu.

La troisième vidéo de cette série s’intitule Votre classe, vos choix. Découvrez comment les choix offerts aux joueuses et joueurs sont intégrés à la création de votre personnage, à son équipement et même à la façon dont vous arpentez l’histoire non-linéaire de Diablo IV.

Rejoignez le directeur général de la franchise Diablo Rod Fergusson, le responsable de la conception des classes Adam Jackson, la responsable de la production Melissa Corning, et le directeur du jeu Joe Shely, et découvrez comment vos décisions influenceront votre expérience de jeu ainsi que le monde de Sanctuaire.

La vidéo vous a plu et vous en redemandez ? Ne manquez pas les suivantes ! Notre prochaine vidéo de l’équipe de développement « Au cœur du jeu » portera sur l’histoire et sera disponible mi-mai. Rendez-vous sur notre site d’informations ou sur la chaîne YouTube officielle de Diablo pour plus de détails.

JOUEZ À VOTRE FAÇON DANS SANCTUAIRE

Tout au long de Diablo IV, des choix s’offriront à vous, qu’il s’agisse de l’apparence de votre personnage, des compétences qui lui permettront de combattre des serviteurs des Enfers assoiffés de sang ou encore de l’équipement que vous obtiendrez et qui améliorera les capacités de votre personnage ou modifiera son apparence.

Découvrons plus en détail comment fonctionnent ces éléments pour vous permettre de jouer à Diablo IV à votre façon.

Configuration du personnage

Arbre des compétences : l’arbre des compétences propose une multitude de styles de jeu pour chaque classe grâce à des compétences, des compétences passives, des améliorations et des compétences passives principales permettant à votre personnage de monter en niveau et de perfectionner ses techniques. Les points de compétence sont obtenus en montant de niveau et en recevant des récompenses de progression de zone. Jusqu’à 5 points de compétence peuvent être dépensés pour chaque compétence afin d’en augmenter le rang.

Commentaire de l’équipe de développement : notre objectif est de fournir suffisamment de liens contextuels entre les compétences, les compétences passives et les compétences passives principales afin que les joueuses et joueurs reconnaissent les synergies fondamentales de leur classe. Une fois le niveau 50 atteint, les joueuses et joueurs auront une connaissance approfondie du fonctionnement de leur classe, ce qui les préparera aux mécaniques des plateaux de parangon et au contenu de haut niveau.

Nœuds de l’arbre des compétences : chaque classe possède des compétences de base, principales et ultimes ainsi que des compétences passives principales et des types de compétences propres telles que les compétences de compagnon, de combat, de subterfuge et plus encore.

Compétences de base : ce sont les premières compétences de votre personnage. Elles sont débloquées au niveau 2. En dehors de la création du personnage, il s’agit de l’une des premières décisions que prendront les joueuses et joueurs. Les compétences de base offrent généralement des effets supplémentaires tels que l’augmentation de l’efficacité d’autres compétences, la génération de ressources, l’augmentation de la mobilité ou des effets utilitaires. Ces compétences peuvent être utilisées à tout moment et ne nécessitent pas de temps de recharge ni de coût en ressources pour être lancées.

Compétences principales : plus efficaces, ce sont un peu les grandes sœurs des compétences de base. Elles sont débloquées au niveau 4. Les compétences principales infligent nettement plus de dégâts, nécessitent une certaine quantité des ressources de la classe pour être lancées et constituent souvent la base des combos offensifs de votre personnage.

Compétences ultimes : ces compétences sont soumises à un temps de recharge après leur utilisation mais vous ne regretterez pas leur présence dans votre arsenal. Les compétences ultimes canalisent une puissance immense et sèment la dévastation.

Compétences passives principales : débloquées au niveau 32, les compétences passives principales ont un impact considérable sur le fonctionnement de vos autres compétences et modifient votre style de jeu de manière cohérente à mesure que vous les déverrouillez.

Plateaux de parangon : débloqués après avoir atteint le niveau 50, les plateaux de parangon constituent un système permettant de faire évoluer et de renforcer votre personnage à haut niveau. À mesure que votre personnage progresse vers le niveau 100, il reçoit des points de parangon. Ces points peuvent être utilisés pour débloquer de nouveaux nœuds, des plateaux de parangon supplémentaires ainsi que des glyphes provenant de donjons du Cauchemar et qui amplifient la puissance des nœuds d’un plateau de parangon spécifique.

Ornements et création de personnage

Création de personnage : Sanctuaire est un monde diversifié composé de nombreuses cultures uniques. La création de personnage reflète cet aspect de Diablo IV, avec plus de huit mille milliards de combinaisons possibles. Chaque classe dispose d’un éventail de coiffures uniques. Les joueuses et joueurs peuvent modifier la couleur des yeux, les marques corporelles, les accessoires et bien plus encore.

Transmogrifications : ramassez du butin pour débloquer des options de transmogrification, vous permettant de personnaliser l’apparence et les couleurs de votre armure selon vos préférences. Lors du lancement, Diablo IV proposera des centaines d’options de transmogrification.

Montures : débloquées après avoir terminé la quête principale avec un personnage, les montures disposent d’un grand nombre d’options de personnalisation, telles que différents types de montures, d’armures et de trophées. Par exemple, le trophée de monture Sanglot d’Ashava peut être obtenu lors du prochain test de charge de serveur. Ces décorations transformeront votre fidèle destrier en un véritable cheval de bataille. Les trophées de monture peuvent être attachés au flanc ou à la selle de votre cheval. Des dizaines de trophées vous attendent dans Sanctuaire.

Une fois qu’une monture est débloquée, elle peut être utilisée dans tous les modes de jeu pour tous vos personnages.

Équipement

Objets légendaires : ces puissants objets ont la capacité d’améliorer ou de modifier vos compétences et d’apporter d’autres bonus utiles à votre personnage.

Aucun objet légendaire n’est perdu : si vous laissez un objet légendaire au sol ou si vous êtes déconnecté(e) avant de pouvoir le récupérer, pas d’inquiétude ! Vous pouvez y accéder grâce à un onglet spécial de votre coffre. Votre coffre dispose d’un espace limité, n’oubliez pas de le vider de temps en temps.

Objets uniques : ces pièces d’équipement sont encore plus précieuses que les objets légendaires. Les bonus qu’elles confèrent ne peuvent pas être transférés d’un objet à un autre au moyen de l’extraction (voir ci-dessous). Des dizaines de ces puissants objets modifiant le style de jeu seront disponibles au lancement, alors restez à l’affût pour ne pas les manquer. Les objets uniques ne peuvent être acquis que dans les niveaux de monde Cauchemar et Tourment. Par ailleurs, vous pouvez retrouver des trésors d’une ère lointaine dans Diablo IV. Des objets uniques issus des jeux Diablo précédents sont de retour, comme Ouragan !

Bonus de rang de compétence : la plupart des types d’objets ont une chance de comprendre un bonus permettant aux joueuses et joueurs d’augmenter certaines compétences lorsqu’ils sont équipés. Ces bonus de rang de compétence peuvent non seulement renforcer la puissance des compétences que vous avez débloquées, mais aussi d’en débloquer de nouvelles dans l’arbre de compétences de votre classe, vous offrant ainsi la possibilité d’essayer d’autres compétences avant de les adopter par la suite. Les bonus de rang de compétence peuvent augmenter le rang d’une compétence au-delà du rang 5, ce qui leur procure davantage de puissance.

Extraction de bonus légendaires : vous possédez un objet légendaire doté d’un bonus que vous adorez mais dont les autres caractéristiques sont trop faibles ? L’extraction vous permet de récupérer le bonus légendaire d’un objet et de l’appliquer à d’autres objets afin d’adapter vos objets à votre style de jeu et de disposer de vos bonus préférés.

Fabrication : dans Diablo IV, nous nous efforçons de développer la modification des objets. Nous voulons que les joueuses et joueurs puissent réfléchir au potentiel des objets collectés dans le monde. Il est possible de modifier les bonus, d’augmenter la puissance des objets, d’échanger des bonus légendaires et d’ajouter des emplacements de gemmes aux objets.

Haut de page

CONFIGURATION PC REQUISE POUR LE LANCEMENT

Vous voilà prêt(e) à vous plonger dans le monde de Sanctuaire le 6 juin, mais connaissez-vous les paramètres qui conviennent le mieux à votre PC ? Nous avons défini plusieurs niveaux de configuration sur PC en nous basant sur les données recueillies lors des week-ends d’accès anticipé et de la bêta ouverte afin de nous assurer que les paramètres que vous choisissez conviennent à vos préférences de jeu et à votre matériel. Les quatre niveaux de configuration listés ci-dessous seront disponibles à la fois au cours du test de charge de serveur et lors du lancement de Diablo IV.

Configuration minimale pour PC

Configuration requise pour jouer à Diablo IV avec une résolution native de 1080p et une résolution de rendu de 720p, des paramètres graphiques bas et 30 ips.

OS : Windows 10 64 bit version 1909 ou supérieure

Processeur : Intel Core i5-2500K ou AMD FX-8350

Mémoire graphique : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon R9 280

DirectX : version 12

Stockage : SSD avec 90 Go d’espace disponible

Connexion Internet : connexion haut débit

Configuration moyenne pour PC

Configuration requise pour jouer à Diablo IV avec une résolution de 1080p, des paramètres graphiques moyens et 60 ips.

OS : Windows 10 64 bit version 1909 ou supérieure

Processeur : Intel Core i5-4670K ou AMD Ryzen 1300X

Mémoire graphique : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 970 ou AMD Radeon RX 470

DirectX : version 12

Stockage : SSD avec 90 Go d’espace disponible

Connexion Internet : connexion haut débit

Configuration élevée pour PC

Configuration requise pour jouer à Diablo IV avec une résolution de 1080p, des paramètres graphiques élevés et 60 ips.

OS : Windows 10 64 bit version 1909 ou supérieure

Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 2700X

Mémoire graphique : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX : version 12

Stockage : SSD avec 90 Go d’espace disponible

Connexion Internet : connexion haut débit

Configuration Ultra 4K pour PC

Configuration requise pour jouer à Diablo IV avec une résolution 4K, des paramètres graphiques ultra et 60 ips.