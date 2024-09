Diablo 4 a déjà un an, et prochainement blizzard déploiera la première extension du titre, profitant de cet événement pour opérer une refonte en profondeur du jeu et de ses mécaniques, faisant ainsi évoluer le jeu vers la version 2.0.

Mais en attendant, c'est sur LinkedIn qu'un employé a fait quelques révélations. Dans la fiche de poste du directeur du produit du jeu, Harrison Froeschke, on apprend ainsi que Diablo 4 aurait généré un milliard de dollars de puis son lancement le 5 juin 2023, dont 150 millions rien qu'avec les seules microtransactions intégrées au titre.

Rappelons que ces microtransactions concernent principalement de éléments cosmétiques dédiés aux joueurs, mais également le pass de combat avec la possibilité de gagner quelques paliers d'avance. Pas de Pay to Win ni d'élément permettant ainsi aux joueurs d'obtenir des avantages en échange d'argent réel... Pour cela, il faut se rendre sur les plateformes tierces de vente de matériaux et objets.

Le chiffre est d'autant plus intéressant que depuis quelques mois, Diablo 4 est entré dans le Xbox Game Pass, ce qui laissait présager d'un ralentissement des ventes. Néanmoins, il n'est pas prévu que l'extension (payante) ne soit proposée gratuitement dans le service de Microsoft, ce qui pourrait encourager les abonnés à dépenser un peu plus pour accéder à la nouvelle zone de jeu ainsi qu’à la nouvelle classe de personnage sacresprit.