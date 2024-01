À défaut d'avoir enfin un vrai contenu endgame motivant pour les joueurs, la version PC de Diablo IV va au moins se rendre un peu plus aguicheuse : Blizzard a confirmé l'arrivée prochaine de la prise en charge de la technologie de Nvidia Ray Tracing sur son titre.

Nvidia a confirmé l'arrivée avec une vidéo qui présente les atouts du Ray Tracing dans le jeu qui devrait se montrer plus réaliste, plus beau, mais également profiter de meilleures performances grâce à l'arrivée combinée du DLSS 3.

La marque au caméléon promet ainsi de "rendre les batailles dans Sancturaire encore plus spectaculaires" avec ses technologies. Avouons-le toutefois : ce n'est pas le genre de jeu dans lequel on s'attarde sur les reflets dans l'eau ou la qualité des ombres... Néanmoins, on devrait profiter de meilleurs visuels lors du déclenchement des sorts.

Concernant le titre en lui-même, il prépare sa saison 3 qui sera lancée dans le courant du mois. Avec la saison 2, Blizzard avait réussi à faire revenir une partie des joueurs, sans toutefois parvenir à les conserver. La saison 3 devra donc mettre l'accent sur le contenu de haut niveau, mais aucune date n'a encore été partagée.

Dans le même temps, Blizzard continue de préparer la sortie de la première extension, Vessel of Hatred dont la sortie n'est pas plus connue actuellement.