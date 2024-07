Blizzard avait donné rendez-vous aux joueurs le 18 juillet pour lever le voile sur le Sacresprit, la nouvelle classe de personnages à venir dans Diablo 4 Vessel of Hatred.

Et en marge d'une bande-annonce qui présente les origines de cette classe guerrière, une seconde vidéo a été publiée ce week-end, permettant aux développeurs de présenter plus en profondeur ce nouveau personnage.

C'est le 8 octobre que l'on pourra accéder à cette nouvelle classe, à condition d'avoir acheté l'extension Vessel of Hatred. Il s'agit d'un personnage original, jamais abordé dans la franchise Diablo, mais qui reprend certains aspects d'autres classes.

Les développeurs le présentent ainsi comme un guerrier aussi puissant que le barbare, doté d'une agilité et d'une précision digne du rodeur, avec quelques accents de Druide et de sorcier.

Le Sacresprit est un guerrier issu des jungles de Nahantu, la nouvelle zone proposée dans l'extension. Il se présente comme un combattant, gardien des esprits anciens de la jungle et capable de les invoquer lors du combat. Quatre esprits différents sont ainsi accessibles : le Gorille, l'Aigle, le Jaguar et le Mille-Pattes. Chacun a sa propre orientation : défense, critiques et rapidité, dégâts de feu, poison...

La classe sera l'occasion de proposer deux nouveaux types d'armes dont le bâton court et le glaive, une arme d'hast spéciale.

Il faudra patienter encore quelques mois pour se faire une idée de la classe qui va tenter de redynamiser le titre. Blizzard a précisé que de nouveaux affixes et légendaires spécifiques à la classe seront proposées au lancement. Reste à voir comment la classe performera au côté des autres, le titre étant régulièrement critiqué pour ne pas réussir à trouver un certain équilibre entre les personnages.