Blizzard connait un succès énorme avec Diablo 4 mais pourtant le titre fait l'objet de quelques critiques.

Les plus récentes ont eu lieu en début de semaine avec un crash des serveurs et l'impossibilité de se connecter au jeu pendant plusieurs heures, peine assortie pour certains joueurs de la perte de leur personnage en jeu, de leur expérience et toute progression...

Mais une inquiétude persiste depuis le lancement du jeu et concerne le lancement de la première saison du titre.

En effet, tout comme avec Diablo 3, ce 4e opus va prochainement proposer une nouvelle mécanique de jeu basé sur un système de saison. Les joueurs pourront ainsi profiter d'une mise à jour des compétences et de l'arrivée de nouvel équipement à condition de créer un personnage spécifique à la saison en cours, dont la progression devra repartir de zéro.

Le système des saisons : cet éternel recommencement

Concrètement, cela oblige à reprendre tout le titre depuis le début (y compris l'or amassé par le passé) mais en contrepartie, les joueurs auront l'occasion de mettre la main sur du butin exclusif et de profiter de nouveaux modes de jeu. Ils pourront continuer de jouer également avec leurs anciens personnages, mais ces derniers ne pourront pas profiter des événements de saison, qui plus est, leur équipement pourrait devenir obsolète en fin de saison.

Car en fin de saison, les joueurs récupèrent leurs objets sur leur compte principal et leur expérience vient se cumuler aux autres comptes.

C'est un fait chez Diablo : atteindre le niveau max et finir le jeu n'est qu'une étape pour l'accès au endgame qui se concentre sur la répétition de failles et autres donjons dans le but de récupérer du butin légendaire et de perfectionner ses builds.

Beaucoup de joueurs voient cela comme une injustice alors même que la progression dans le jeu est plus complexe que sur le précédent volet. Certains indiquent ainsi ne pas souhaitent ainsi pas tout refaire... Et ce n'est pas obligatoire, il faudra alors attendre la fin de la saison pour que le nouvel équipement mis en avant dans cette dernière tombe automatiquement dans la table de loot des Royaumes éternels.