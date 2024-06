1 an après la sortie de Diablo 4, Blizzard a lancé la 4e Saison de son Hack'n'Slash avec pour thématique le "Butin redynamisé" faisant écho à une refonte totale du système de loot et de génération des objets.

Lors du SummerGame Fest 2024, Blizzard a dévoilé un trailer officiel pour Vessel of Hatred, l'extension à venir sur Diablo 4. Tiffany K Wat a profité de l'occasion pour indiquer que ce qui a été présenté est largement édulcoré comparé à ce qui attend les joueurs dans l'extension, qui s'annonce donc particulièrement gore.

Le DLC payant proposera ainsi d'aller explorer un nouveau biome, la jungle, et de profiter d'une nouvelle classe de personnage : le sacresprit qui pourrait s'inspirer du féticheur de Diablo 3.

La saison actuelle se terminera le 6 aout et la saison 5 devrait s'enchainer. Mais Rod Fergusson a d'ores et déjà précisé que celle-ci sera bien plus courte que les précédentes. Habituellement, les saisons sont lancées sur une durée d'environ 3 mois. La Saison 5 devrait débuter début aout, et se terminer peu avant le lancement du DLC, prévu pour sa part le 8 octobre.

Le lancement de Vessel of Hatred devrait alors être l'occasion de lancer la Saison 6.

Notons que la saison 5 sera l'occasion de voir à nouveau nombre d'ajustements, notamment pour la préparation du DLC et de la nouvelle classe de personnage. Espérons qu'au passage, Blizzard trouve enfin la recette miracle pour contenter les joueurs de haut niveau avec un Endgame plus varié et encourageant.