La sortie de Diablo IV devrait intervenir dans le courant de l'année 2023, Blizzard s'y étant engagé. Néanmoins, on sait que le projet a cumulé énormément de retard suite au remaniement de l'équipe en charge du développement.

Mais finalement, Blizzard pourrait profiter des Games Awards le 8 décembre prochain pour réaliser une annonce tout en dévoilant davantage son titre.

Précommandes en décembre, lancement en avril

Le jeu est actuellement en phase de bêta fermée et permet déjà à Blizzard de récolter les premiers avis des joueurs concernant les mécaniques, les environnements, la progression et les bugs rencontrés dans le jeu. Il se dit donc désormais qu'une sortie commerciale pourrait être envisagée dès le mois d'avril prochain.

Selon les rumeurs, Blizzard lancerait les précommandes de son titre dès son annonce en marge des Game Awards, plusieurs éditions numériques ainsi qu'une édition collector physique seraient proposées. Les précommandes ouvriraient également l'accès à une bêta plus avancée prévue en février 2023.

Rappelons que le titre proposera un monde ouvert divisé en 5 biomes, exit donc la génération procédurale qui ne devrait plus concerner que les donjons et non les zones extérieures. Le titre proposera d'ailleurs énormément de zones de jeu en intérieur (dans les villes, mais pas que). La personnalisation s'annonce particulièrement poussée avec des techniques de combat qui s'adaptent en fonction des armes équipées (3 différentes) et qu'il faudra faire progresser individuellement.