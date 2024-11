Il existe de nombreuses façons de stocker des données numériques mais lorsqu'il s'agit de les conserver sur un temps long, une problématique surgit rapidement : la durabilité du support.

Disques optiques et bandes magnétiques ont des durées de vie relativement limitées et les chercheurs sont en quête de solutions plus durables. L'une d'elles pourrait venir de l'utilisation du diamant comme support de stockage.

Les diamants sont éternels

Des chercheurs chinois de l'University of Science and Technology (USTC) ont mis au point une technique de stockage dense d'information sur diamant synthétique, détaillée dans un article de la revue Nature Photonics.

Leur technique permet d'atteindre une densité de stockage d'information de 1,85 téraoctet par centimètre cube avec une vitesse d'écriture de 200 femtosecondes (200 x 10-15 seconde).

Surtout, cette matière très dure promet une sauvegarde des informations sur des millions d'années sans maintenance particulière, là où les supports de stockage modernes ne dépassent pas quelques années à quelques dizaines d'années avec des contraintes d'entretien et de stockage.

Un support de stockage très longue durée et sans entretien

Selon les chercheurs, cette solution permettrait de maintenir les données pendant 100 ans même si le diamant était maintenu à une température de 200 degrés Celsius.

Les travaux s'appuient sur une technique mise en évidence au milieu des années 2010 par une autre équipe de chercheurs qui avait démontré la capacité du diamant à servir de support de stockage haute densité en exploitant des défauts de structure par laser. L'équipe chinoise s'est attachée à en améliorer sensiblement la densité de stockage d'information.

D'autres techniques de stockage sont à l'étude. L'ADN, stockeur naturel des informations de nos gènes, pourrait ainsi devenir un support de stockage pour des données numériques.