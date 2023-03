Plateforme de messagerie associant voix, vidéo et texte, Discord revendique plus de 150 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde qui se retrouvent sur 19 millions de serveurs. Avec une organisation sous la forme de salons thématiques, la solution est gratuite pour la plupart des utilisateurs et populaire chez les joueurs. Un abonnement payant Nitro permet de bénéficier de fonctionnalités avancées.

Discord a quelques atomes crochus avec l'intelligence artificielle générative. Afin de s'essayer à l'IA Midjourney pour la création d'images à partir de descriptions textuelles, il faut par exemple passer par un serveur de chat Discord. Le serveur Midjourney est plus grand sur Discord et affiche près de 13,5 millions de membres.

Plus globalement, environ 3 millions de serveurs Discord comprennent une expérience d'IA et ce sont 30 millions de personnes qui utilisent des applications d'IA sur Discord chaque mois. De quoi légitimer pour Discord l'arrivée de plusieurs nouveautés d'IA générative.

Clyde, AutoMod AI et Conversation Summaries

En particulier, trois expériences d'IA - ou mises à jour - seront introduites comme des expériences publiques et gratuites sur des serveurs Discord. Il s'agit de Clyde, AutoMod AI et Conversation Summaries.

Jusqu'à présent relativement limité, Clyde est un chatbot qui évolue pour répondre à des questions et effectuer certaines actions. L'ambition est d'en faire un " élément fondamental " de l'expérience Discord. Il est appelé via @Clyde dans un serveur et les utilisateurs peuvent discuter avec Clyde dans n'importe quel salon. À la manœuvre, c'est la même technologie que ChatGPT d'OpenAI.

Les grands modèles de langage d'OpenAI vont également se retrouver pour AutoMod AI (IA AutoMod) dans le domaine de la modération. Il s'agira de trouver et alerter un modérateur quand les règles d'un serveur sont enfreintes, avec l'objectif de prendre en compte de manière plus précise le contexte d'une conversation.

Pour Conversation Summaries, ce seront des résumés de conversation générés par IA comme son nom l'indique, et la capacité de regrouper les messages en sujets. Utile pour des retardataires dans une conversation, la fonctionnalité pourra être activée dans les paramètres du serveur.

Discord veut devenir le foyer de l'IA

Le déploiement des nouvelles expériences d'IA débutera à partir de la semaine prochaine sur un nombre limité de serveurs Discord. Un travail est en outre mené sur un prototype de tableau blanc avec IA et un outil en open source Avatar Remix pour modifier des avatars par IA.

Pour mettre de l'IA partout sur sa plateforme, Discord lance par ailleurs un incubateur dédié. Il permettra à des développeurs de créer des applications d'IA pour Discord.