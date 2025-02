Discord gagne chaque jours des utilisateurs et le service de messagerie étendu doit s'adapter pour permettre à chacun de conserver un environnement sain et agréable.

C'est ainsi que la plateforme a déployé une nouvelle fonctionnalité visant à offrir plus de latitude aux utilisateurs dans la gestion de leurs contacts. Car comme toutes les plateformes rassemblant des millions d'utilisateurs, certains individus ne sont pas forcément toujours des plus agréables.

Discord accueille ainsi une option qui permet désormais d'ignorer les utilisateurs de son choix. Jusqu'ici, il existait une option pour bloquer les utilisateurs indésirables, ou une autre permettant de les rendre muets.

La fonction ignorer permet de ne pas avoir à bloquer les utilisateurs, qui ont alors une notification leur indiquant qu'il n'est pas possible de délivrer leurs messages, et les informe alors du blocage en cours. Ignorer un utilisateur masque automatiquement les messages, notifications de MP, messages serveurs, profils et activités des utilisateurs en question.

Dans les précédentes discussions, les échanges préalables à l'activation de la fonctionnalité sont toujours lisibles, mais assombris, et un oeil barré s'affiche sous la forme d'une icône pour indiquer que la personne est ignorée, il est néanmoins possible de cliquer sur "Afficher" pour lire les messages ignorés.

Lorsque l'utilisateur souhaite rejoindre un appel vidéo ou vocal dans lequel un utilisateur ignoré est présent, une notification s'affichera automatiquement, indiquant que ce dernier pourra alors communiquer avec l'utilisateur.

L'option est actuellement au stade expérimental et déployé auprès de certains utilisateurs par vagues successives. Il se pourrait donc que vous ne puissiez pas immédiatement en profiter. Aucune information n'a été communiquée quant au déploiement à large échelle pour le moment.