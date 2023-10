C'est une nouvelle qui devrait décevoir les fans de Disney : Dreamlight Valley sera proposé uniquement en version payante. Le prochain jeu vidéo de Disney n'embrassera donc pas le modèle gratuit récemment adopté par SpeedStorm.

Beaucoup espéraient ainsi que Disney continuerait sur sa lancée pour proposer un jeu service rémunéré par les achats en ligne à l'image de Speedstorm, le jeu de course inspiré de Mario Kart mais intégrant les personnages de Disney, proposé gratuitement sur toutes les plateformes.

Au revoir le Free To Play, bonjour éditions spéciales et DLC payants

Récemment, Disney a confirmé la date de lancement de Dreamlight Valley qui interviendra donc le 5 décembre prochain, et qui sera décliné en 3 éditions avec un DLC déjà en vue.

Disponible en accès anticipé depuis 1 an déjà, le titre prévoit donc une sortie officielle en fin d'année, mais contrairement à ce qu'avait annoncé Gameloft jusqu'ici, il faudra passer à la caisse.

Le jeu sera proposé en version standard à 39,99$, Cozy Edition à 49,99$ et Gold Edition à 69,99$. Selon l'édition, les joueurs auront droit à plus ou moins de pierres de lunes (la monnaie premium et payante du titre) ainsi que différents bonus en jeu, notamment des skins exclusifs.

Les joueurs disposant déjà de l'édition fondateur n'auront pas à repasser à la caisse et pourront continuer leur progression à compter du 5 décembre. En outre, ils bénéficieront des mêmes bonus que ceux proposés au sein de l'édition Gold.

Le DLC A Rift in Time sera également proposé dès le 5 décembre, et il faudra débourser 29,99$ en plus du jeu pour y accéder. Les joueurs pourront ainsi accéder à l'île de l'éternité, un nouveau monde avec différents biomes, de nouveaux personnages ainsi que de nouvelles mécaniques.