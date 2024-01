Disney vient de lever le voile sur HoloTile, un dispositif qui vise à doper l'immersion des expériences de réalité virtuelle. L'idée est de proposer un sol capable de se mouvoir et donc de stimuler l'équilibre des utilisateurs.

Il s'agit d'un revêtement de sol constitué de centaines de tuiles rondes qui s'adaptent aux mouvements de l'utilisateur pour lui donner l'impression de marcher sans avoir à se déplacer réellement.

Le sol, flexible, permettrait de stimuler des déplacements dans plusieurs directions sans avoir à se déplacer physiquement. L'utilisateur reste donc sur un tapis de taille réduite, et pourrait ainsi simuler la marche sur plusieurs mètres et bien plus tout en restant au même endroit.

Dans les faits, le tapis ainsi créé se charge de faire glisser l'utilisateur pour qu'il reste dans une zone très définie : il semble impossible de s'en échapper. Un même tapis se veut compatible avec plusieurs utilisateurs en même temps.

On avait déjà vu des bases concaves dans lesquelles des joueurs peuvent se positionner et marcher sur place. Néanmoins le système reste imparfait et impose l'utilisation d'un harnais et le tout se veut particulièrement complexe à appréhender.

Disney pourrait ne pas commercialiser son système Holotile et le conserver pour ses propres parcs d'attraction ou salles de démonstration.