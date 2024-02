Jamais Disney n'avait autant investi dans l'univers du jeu vidéo, et pourtant la firme dispose déjà d'une foule de partenariats pour adapter ses productions en jeu, et ce, depuis des années.

Mais pour Disney, le succès qui entoure Fortnite est suffisamment important pour réaliser un investissement colossal avec l'espoir d'un retour à la fois rapide et bien plus important. C'est ainsi que la maison mère de Mickey a investi 1,5 milliard de dollars dans Epic Games avec un projet en tête : créer un parc d'attractions à son image au sein même de Fortnite.

Depuis que Fortnite a quelque peu diversifié son environnement en proposant des mini jeux, le titre intéresse de plus en plus d'investisseurs et de marques. Après Lego Fortnite, ou Rocket Racing, on devrait ainsi voir de nouveaux jeux exploitant les licences de Disney dans l'univers de Fortnite.

Pour Disney, il s'agira d'exploiter plusieurs de ses franchises fortes : Disney, Marvel, Pixar, Star Wars... Fortnite pourrait ainsi participer à relancer quelques marques qui connaissent un coup de frein depuis quelques années (coucou le MCU).

Mais l'investissement pourrait avoir des répercussions bien plus profondes : les technologies de l'Unreal Engine sont exploitées dans l'univers des séries (The Mandalorian notamment) et Disney pourrait ainsi se rapprocher d'Epic pour profiter d'outils exclusifs pour la production de films et séries.