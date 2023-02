Comme chaque mois la plateforme Disney+ va proposer son lot de nouveautés. Ce mois de mars s'annonce comme assez chargé avec le retour très attendu de la série fétiche qui a porté la plateforme à son lancement : The Mandalorian.

Mais Disney proposera également un ensemble de films et documentaires originaux, toujours dans les divers univers de la marque : Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic et Star.





Pour rappel, la plateforme de streaming est disponible pour 8,99 € par mois ou 89 € par an avec deux mois offerts et peut être consultée sur smartphone, tablette, PC, téléviseur connecté et la plupart des box d'opérateurs ainsi que certains décodeurs TV sous Android. Pour s'abonner, tout se passe par ici.

Voici donc le programme prévu pour ce mois de mars :



Mercredi 1er mars

The Mandalorian saison 3

Abbott Elementary saison 2

Evil Genius





Vendredi 3 mars

Au revoir là-haut

Le disparu du Mont Everest





Mercredi 8 mars

MPower

Les secrets de Sulphur Springs saison 2

Mauvaise pioche saisons 1 et 2

Les larmes des papillons





Vendredi 10 mars

Unprisoned

Inde, à la découverte du léopard





Mercredi 15 mars

Ma famille

Mariage arrangé

Place aux femmes avec Robin Roberts saison 2

Un monde mortel : redoutables serpents





Vendredi 17 mars

Bono & The Edge : A Sort of Homecoming avec Dave Letterman

L’Étrangleur de Boston

Le dernier duel





Mercredi 22 mars

Arrested Development saisons 1 à 3

Grown-ish saison 5





Vendredi 24 mars

Ad Astra

En Avant

Tête à tête





Mercredi 29 mars

Bleach : Thousand-Year Blood War

Liens de sang

Atlanta saison 3





Jeudi 30 mars

RapCaviar présente 7 épisodes





Vendredi 31 mars