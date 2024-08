Pour le moment, c'est une annonce qui concerne les États-Unis. À partir du 17 octobre prochain, l'abonnement Disney+ passera de 13,99 $ par mois à 15,99 $ par mois. Le tarif du forfait avec publicités grimpera également de 2 $ à 9,99 $ par mois.

Dans un contexte de rentabilité trimestrielle acquise pour la première fois par les activités de streaming du groupe et plus 118 millions d'abonnés dans le monde pour Disney+, les hausses de prix sont respectivement de 14 % et 25 %.

Patron de The Walt Disney Company, Bob Iger assure que les précédentes augmentations de prix n'ont eu qu'une légère répercussion sur le nombre d'abonnés. " Rien que nous considérions comme significatif. "

Prochainement en France ?

Difficile d'imaginer que le groupe n'aura pas la tentation de revoir aussi à la hausse les tarifs de Disney+ sur d'autres marchés. En France, le forfait Standard est actuellement à 8,99 € par mois et le forfait Standard avec pub à 5,99 € par mois.

Il existe un forfait Premium pour Disney+ qui est facturé 11,99 € par mois pour une qualité 4K HDR, audio Dolby Atmos et quatre écrans à la fois. Aux États-Unis, Disney+ Premium correspond à l'abonnement principal sans pub.

À souligner que l'offre aux États-Unis est également différente en jouant par exemple sur une complémentarité avec Hulu, Max et ESPN+.

Un surcoût pour le partage de compte

Concernant la répression du partage de mot de passe en dehors du foyer, Bob Iger indique que l'initiative sera véritablement opérationnelle en septembre. Elle devrait consister à proposer un partage payant à davantage d'abonnés.