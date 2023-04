Comme chaque mois la plateforme Disney+ propose du nouveau contenu. Ce mois d'avril 2023 s'annonce bien achalandé avec, notamment, la sortie du film Spider-Man : Far From Home et la saison 2 de la série française HPI : Haut Potentiel Intellectuel.

Disney plus propose un ensemble de films et documentaires originaux, toujours dans les divers univers de la marque : Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic et Star.

Pour rappel, la plateforme de streaming est disponible pour 8,99 € par mois ou 89 € par an avec deux mois offerts et peut être consultée sur smartphone, tablette, PC, téléviseur connecté et la plupart des box d'opérateurs ainsi que certains décodeurs TV sous Android.

Voici donc le programme prévu pour ce mois d'avril :

Samedi 1er Avril

Tengoku-Daimakyo

Dimanche 2 Avril

Ralph & Katie

Mercredi 5 avril

Conversation Avec Le Pape

Week-end Family - saison 2

The Good Mothers

Frères

For Life

La Maison Magique de Mickey

Will trent

Vendredi 7 avril

Tiny Beautiful Things

Les trésors perdus de Rome

Mercredi 12 avril

Mémoire fatale

Rénovations sur mesure avec Jeremy Renner

Pyjamasques

Vendredi 14 avril

Spider-Man : Far From Home

Inside : L’attentat Du Marathon De Boston

Le Grand Pardon

Mercredi 19 avril

True lies : pour le meilleur et pour le pire

Mrs. America

Jeudi 20 avril

Quasi

Vendredi 21 avril

Affamés

Samedi 22 avril

Les Secrets Des Éléphants

Mercredi 26 avril

HPI : Haut Potentiel Intellectuel - saison 2

Vendredi 28 avril

Peter Pan & Wendy

Elizabeth II : Une Vie, Un Règne



