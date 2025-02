Dans le cadre de la publication de ses résultats couvrant les trois derniers mois de l'année 2024, le groupe Disney indique que le nombre d'abonnés Disney+ dans le monde atteint 124,6 millions, ce qui représente 700 000 abonnés en moins par rapport au trimestre précédent.

Cette baisse est le fait du marché international, alors qu'aux États-Unis et au Canada, c'est une progression de 800 000 abonnés à 56,8 millions. Qui plus est, le nombre d'abonnés Disney+ et Hulu est en hausse de 900 000 à plus de 178 millions.

Au jeu des hausses de prix, la perte d'abonnés Disney+ est en partie compensée en matière de revenus. Le revenu mensuel moyen par abonné Disney+ est de 7,19 $ (+6 %) fin 2024, grâce aussi à une augmentation des recettes publicitaires, et il grimpe à 7,99 $ (+4 %) aux États-Unis et au Canada.

Vers une baisse plus légère

Pour début 2025 et par rapport au dernier trimestre 2024, Disney dit s'attendre à une légère baisse du nombre d'abonnés à Disney+.

Il faudra sans doute compter sur l'effet d'offres promotionnelles, comme cela a été le cas en France pour le forfait Standard avec pub au prix de 1,99 € par mois pendant un an.

Rappelons que les mesures répressives contre le partage de compte sont relativement récentes pour Disney+, notamment en France. Leur impact est encore difficile à juger.