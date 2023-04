Alors que Mario Kart 8 Deluxe cartonne littéralement sur Switch, il faut avouer que les alternatives sérieuses ne sont pas nombreuses, toutes plateformes confondues. Pourtant, Disney annonçait l'année passée l'arrivée de son propre jeu de course exploitant ses diverses franchises pour proposer une expérience proche de Mario Kart.

Baptisé Disney Speedstorm, le jeu de course d'arcade a été confié à Gameloft Barcelone en partenariat avec Pixar Games. Le titre est finalement disponible en accès anticipé avec l'achat d'un "Pack Fondateur". Notons que le titre sort sur toutes les plateformes du moment : Switch, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.

Un Free-to-play qui devient partiellement payant...

Il faudra encore patienter pour voir la version totalement gratuite du jeu arriver, puisque l'objectif pour SpeedStorm est de proposer un titre Free-To-Play, avec toutefois des options payantes comme c'est le cas pour le pack fondateur décliné en version Standard, Deluxe et Ultime (à partir de 29,99€).

Le pack fondateur permet de profiter de l'accès anticipé au titre, mais également de profiter de bonus exclusifs en jeu.

Le titre propose d'ores et déjà l'accès au mode de courses solo et multijoueurs en local et en ligne, de profiter d'une boutique pour acheter des accessoires de personnalisation. Un mode Tournée de saison est déjà disponible également, Disney évoquant un rythme des saisons allant de 6 à 8 semaines.

L'ensemble des personnages du titre est déjà disponible et l'on pourra donc choisir son pilote parmi cette liste : Mickey, Donald, Megara, Hercule, Belle, la Bête, Jack Sparrow, Elizabeth Swann, Mowgli, Baloo, Mulan, Shang, Celia Boa, Bob Razowski, Sulli, Léon Bogue et Figment.

Pour profiter de la version free-to-play du titre, il faudra patienter jusqu'en fin d'année, la date de lancement reste pour le moment encore inconnue.