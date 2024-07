Disney vient de faire les frais d'une attaque en ligne de grande ampleur. Dans un piratage particulièrement complexe, des hackers ont réussi à mettre la main sur un véritable trésor en accédant à des milliers de documents confidentiels de la marque.

Les pirates ont réussi à détourner le compte Slack de la compagnie, un outil collaboratif qui permet aux employés d'échanger via un espace messagerie sécurisé.

La cyberattaque a été revendiquée par Nullbulge, qui se présente comme un" groupe d'hacktivistes qui protège les droits des artistes et se bat pour l'obtention d'une compensation plus juste de leur travail." selon leurs propres dires.

>Disney has been hacked



>1TiB of data stolen (unreleased projects, logins, images codes..) pic.twitter.com/nGi5Fv6Qgj — Pirat_Nation ? (@Pirat_Nation) July 13, 2024

C'est sur le réseau X que des membres de Nullbulge ont revendiqué l'attaque et annoncé avoir réussi à récupérer l'équivalent de 1 To de données confidentielles. Ils indiquent avoir obtenu ces données grâce à un complice officiant au sein de Disney et regrettent même que ce dernier ait paniqué au cours de l'opération, fermant les vannes avant que le groupe n'ait récupéré bien plus de données.

Certaines des données ont été partagées sur la toile, et révèlent différents projets au sein de Disney comme la suite d'Aliens : Fireteam Elite.

Disney de son côté ne s'est pas encore exprimée sur le sujet.