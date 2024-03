C'est ce 6 mars qu'entrera en vigueur le Digital Markets Act, une nouvelle réglementation qui régit les services numériques avec pour objectif d'offrir une concurrence plus saine et la fin des abus de position dominante.

Chez Google, on s'est préparé à cette bascule avec un peu d'avance et cela s'est traduit par le retrait de certains services autrefois directement intégrés au moteur de recherche de la marque. Il s'agit de ses propres services, qui offraient une certaine ergonomie pour les utilisateurs comme l'intégration directe des vidéos YouTube dans les résultats de recherche de Google, ou l'intégration des cartes de Google Maps interactives, sans même à avoir à lancer le service .

Dans les faits, il s'agit pour Google de se conformer au DMA, et donc de ne pas favoriser ses propres services. Concrètement, l'Union européenne n'a pas demandé à Google de retirer ces fonctionnalités, mais plutôt de laisser le choix aux utilisateurs d'en profiter ou pas, en opt in.

Il est donc possible de réactiver ces services au sein des résultats de recherche. Pour ce faire, il suffit d'aller dans les paramètres de votre compte Google/ données et confidentialité et dans la section "Services Google associés", il convient alors de recocher l'ensemble des services que vous souhaitez retrouver lors de vos recherches : Maps, YouTube, Play...