Commençons avec le disque SSD Kingston A400. Ce média flash au format 2,5" SATA se connecte en lieu et place de votre ancien disque dur mécanique, à l'intérieur de votre PC portable, par exemple. Sa capacité de 480 Go vous permet de stocker une multitude de données ainsi que votre système d'exploitation. Il affiche des débits de lecture de 450 Mo/s en et 500 Mo/sec en écriture.

Ce disque SSD Kingston A400 est proposé à 28,79 € au lieu de 51,99 € soit 45% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.





Continuons avec la caméra sport GoPro HERO9. Cet outil, indispensable à la capture vidéo de vos meilleurs moments, enregistre à une définition supérieure à la 4K, diffuse en 1080p et photographie à 20 Mégapixels. Afin d'assurer votre tranquillité, elle est étanche à 10 mètres sous l'eau. Le transfert des données peut également être effectué sans fil, grâce à sa fonction WiFi.

Cette caméra sport GoPro HERO9 est vendue 299 € au lieu de 429 € prix conseillé, soit 30% de réduction chez Amazon. La livraison est prévue pour le lendemain, gratuitement.





Enchainons avec la trottinette électrique Iscooter i9 Pro. Cet engin de mobilité possède un moteur de 350 W, alimenté par une batterie au lithium d'une capacité de 7,5 Ah. Il peut supporter un poids maximal de 120 kg (données constructeurs), et vous prodigue une autonomie d'environ 30 km. Ses roues de 8,5" vous donnent un confort intéressant.

Cette trottinette électrique Iscooter i9 Pro est vendue 309,99 € au lieu de 539,99 € chez Cdiscount. La livraison est gratuite pour le lendemain.





