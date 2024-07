La marque DJI est surtout connue pour ses drones et ses caméras d'action, un peu moins pour ses stations d'énergie, et elle vient d'ajouter une nouvelle corde à son arc : les vélos électriques.

Mais plutôt que de faire appel à un partenaire existant, DJI a développé en interne les technologies de sa nouvelle gamme de vélos électriques Amflow. Cela passe notamment par la plate-forme électrique Avinox comprenant moteur, batterie, assistance intelligente et écran de contrôle sur le vélo.

Avinox, le coeur du système électrique

Avinox, "système d'entraînement pour vélo électrique", se compose d'un moteur de 2,52 Kg offrant un puissant couple de 105 N.m utilisant des matériaux avancés pour offrir des qualités optimales et un fonctionnement silencieux.

A ceci s'ajoutent des batteries de 600 Wh ou 800 Wh selon les modèles avec technologie de charge rapide GaN (nitrure de gallium) promettant une charge de 0 à 75% en 1h30 seulement.

Le système Avinox utilise un algorithme d'assistance intelligente conçu par DJI combinant les données de multiples capteurs pour moduler automatiquement l'assistance au pédalage en complément de quatre modes d'assistance électrique : Auto, Eco, Trail et Turbo...mais aussi un mode Boost pour une montée en pic de puissance ponctuelle.

Le mode Auto sera celui qui adaptera l'assistance électrique en fonction de la résistance au pédalage en fonction de la position de l'utilisateur et du terrain.

Enfin, un ordinateur de bord avec écran tactile couleur OLED 2 pouces fournira les informations concernant le vélo et l'accès à des fonctionnalités supplémentaires (sécurité, enregistrement de données, statut du vélo), en plus d'une application mobile sur smartphone avec liaison Bluetooth.

Amflow PL, première incursion chez les VTT électriques

Pour le salon Eurobike 2024, DJI en profite donc pour présenter le premier vélo électrique de sa nouvelle marque. Le modèle Amflow PL est un VTT électrique (typé vélo de montagne) avec système DJI Avinox intégré.

Pesant 19,2 Kg, avec un cadre multi-suspendu, le vélo embarque un moteur offrant une puissance nominale de 250W avec une puissance de crête de 850W (le mode Boost le pousse à 1000W et 120 N.m de couple).

Le cadre est en fibre de carbone et le vélo électrique sera proposé avec des roues en 27,5 ou 29 pouces. Le VTT sera proposé en version standard et Pro, la différence se jouant sur l'amortisseur principal, la fourche, la transmission et le freinage, la version Pro proposant des finitions un cran au-dessus pour ces éléments.

La différence se joue également au niveau des roues avec des jantes alliage pour le modèle standard et carbone pour la version Pro, ainsi que sur la selle (Royal SRX Plus vs Ergon SM Pro).

DJI ne donne pas encore les prix de ses VTT électriques Amflow PL / PL Pro mais au vu des finitions et des matériaux employés, ils seront vraisemblablement assez cossus.

La firme parviendra-t-elle à se faire une place sur un marché du vélo électrique assez compliqué et qui a vu de grands spécialistes mettre la clé sous la porte ces derniers trimestres ?

Elle peut compter sur sa renommée mais aussi sur l'appui d'un réseau de 20 centres de service DJI qui assureront une "assistance rapide et professionnelle".