18 mois après la sortie du Mavic 3, DJI a annoncé son dernier drone conçu pour les passionnés de belles images, le DJI Mavic 3 Pro.

Comme prévu, ce nouveau drone ressemble globalement à son prédécesseur avec un châssis similaire. Toutefois, il se différencie par un module photo et vidéo beaucoup plus avancé. Tandis que le DJI Mavic 3 disposait de deux caméras, le DJI Mavic 3 Pro est équipé de trois modules photo et vidéo. Comme avec un smartphone, il y a donc trois capteurs photo ayant chacun son utilité distincte.

3 caméras distinctes

Le premier module, estampillé Hasselblad - acheté par DJI en 2017 -, a un objectif grand-angle équivalent à 23 mm et un capteur au format 4/3″. Ce grand format de capteur photo et vidéo, qu'on retrouve par exemple sur l'APN Panasonic Lumix GH6, permet de prendre des photos au format RAW 12 bits avec une plage dynamique de 12,8 stops.

Qu'est-ce qu'un stop ? La plage dynamique (différence entre les tons les plus sombres et les plus clairs d'une image) est mesurée en "stop". Une augmentation d'un stop équivaut à un doublement du niveau de luminosité. L'oeil humain peut percevoir environ 20 stops de plage dynamique dans des conditions idéales. Cela signifie que les tons les plus sombres que nous pouvons percevoir à tout moment sont environ 1 million de fois plus sombres que les plus clairs de la même scène. C'est ainsi que l'on peut toujours distinguer les détails dans les ombres sombres par une journée ensoleillée.

Ce module est également très performant pour la vidéo avec des séquences filmées en 5,1K à 50 ips ou en DCI 4K à 120 fps. Il est également compatible avec le profil D-log de DJI pour faciliter l'étalonnage en postproduction.

Le deuxième module dispose quant à lui d'un téléobjectif équivalent à 70 mm pour capturer une zone spécifique de la scène. Il embarque un capteur de 48 mégapixels au format 1/1,3″ compatible avec le pixel binning pour enregistrer des photos plus lumineuses à 12 mégapixels. Pour la vidéo, on peut également utiliser le profil D-log et enregistrer en 4K à 60 fps.

Enfin, le dernier module est un capteur de 12 mégapixels associé à un téléobjectif équivalent à 160 mm pour saisir les détails dans la scène. Il convient de noter que l'objectif peut faire un zoom optique x7 sur l'appareil photo grand-angle, mais peut également monter jusqu'à un zoom hybride x28 équivalent à 640 mm. Pour la vidéo, ce troisième module peut enregistrer des séquences en 4K à 60 fps.

En plus des trois modules photo et vidéo, le Mavic 3 Pro dispose de fonctions de pilotage intelligent similaires à celles du Mavic 3. Le drone a une autonomie de vol de 43 minutes et un système de détection des obstacles dans toutes les directions. Il dispose également d'un régulateur de vitesse et de modes de prise de vue automatiques tels que FocusTrack, MasterShots, QuickShots et Pano.

Le DJI Mavic 3 Pro est disponible au prix de 2099 euros seul. Il est également proposé en kit Fly More avec une télécommande DJI RC à 2799 euros, avec une télécommande DJI RC Pro à 3499 euros et en bundle Cine Premium à 4599 euros.