DJI vient de lever le voile sur l'Osmo Action 4, qui comme son nom l'indique est la 4e génération d'action cam de la marque, qui tente de rivaliser avec GoPro sur ce segment assez compétitif.

En marge des drones dont elle est le spécialiste, DJI propose également un ensemble de stabilisateurs Gimball, mais également de caméras dédiées à la capture de vidéo sportive. C'est ainsi que la marque a présenté l'Osmo Action 4, une jolie évolution du précédent modèle qui se veut mieux équipée et plus performante.

L'objectif est simple : venir rivaliser plus férocement avec GoPro qui reste le leader du marché de l'action cam.

Une caméra pour rivaliser avec GoPro

L'Osmo Action 4 vise plus de polyvalence et propsoe ainsi un écran tactile de retour en façade à côté de son objectif. Cela devrait permettre de faciliter les cadrages et prises de vue en mode vloging, ou plus simplement de mieux préparer ses enregistrements face caméra. Un écran principal et tactile est également proposé à l'arrière de la caméra, le tout avec une connexion sans fil vers un smartphone pour disposer d'un retour supplémentaire et d'accéder aux options.

Côté capteur, DJI mise sur une puce au format 1/1,3 pouce, ce qui se présente comme une belle évolution comparé à l'Osmo Action 3 et son capteur 1/1,7 pouce. Le capteur profite ainsi de photosites plus larges de 2,4 microns de côté, ce qui permet de capturer bien plus de lumière et donc de proposer un rendu plus net et lumineux dans les environnements sombres. Cela devrait également permettre de limiter le bruit numérique tout en offrant une plus large plage dynamique.

Concernant l'optique, il s'agit du même objectif que la précédente génération avec un champ de vision à 155 degrés et une ouverture à f/2,8.

L'Osmo Action 4 est taillée pour la vidéo 4K à 120p et elle propose un profil D-log 10 bits pour capturer jusqu'à 1 milliard de couleurs. Cela devrait permettre de faciliter la retouche des contenus enregistrés. On y trouve également un zoom numérique x2 ainsi que les dernières technologies de stabilisation d'image de DJI.

Le tout est certifié étanche jusqu'à 18m de profondeur et résiste à des températures jusqu'à -20°C. L'autonomie annoncée est de 2h30 en enregistrement et la charge complète est annoncée en 25 minutes.

Le tarif de la DJI Osmo Action 4 est annoncé à 429 euros pour une disponibilité immédiate, il s'agit d'une baisse de prix de plus de 100€ comparé à l'Osmo Action 3.