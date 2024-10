En octobre 2022, le fabricant de drones grand public DJI a été inscrit par le département de la Défense des États-Unis sur une liste d'entreprises militaires chinoises opérant directement ou indirectement aux États-Unis.

À l'époque, le Pentagone avait déclaré être déterminé à mettre en évidence et à contrer la stratégie de fusion militaire et civile de la Chine.

Cette stratégie " soutient les objectifs de modernisation de l'Armée populaire de libération en veillant à ce que son accès aux technologies et à l'expertise de pointe soit acquis et développé par des entreprises, des universités et des programmes de recherche de la Chine qui semblent être des entités civiles. "

DJI demande réparation

La semaine dernière, DJI a décidé de poursuivre en justice le Pentagone pour son ajout dans sa liste noire. L'action intentée par DJI ferait suite à de précédentes tentatives de dialogue avec le département américain de la Défense qui sont restées vaines.

" DJI n'est ni détenu ni contrôlé par l'armée chinoise et, comme le reconnaît de département de la Défense des États-Unis lui-même, ne vend que des drones grand public et commerciaux, et non des drones militaires ", déclare DJI.

DJI dénonce une décision illégale et erronée du Pentagone qui lui a fait perdre des contrats, en plus d'une stigmatisation en tant que menace à la sécurité nationale. " Nous n'avons d'autre choix que de demander réparation devant un tribunal fédéral. "

Un détournement des drones DJI

DJI est un habitué des listes noires du gouvernement américain. Il lui a été reproché des violations des droits de l'homme via des technologies de surveillance et l'exportation par la Chine de produits qui aident des régimes répressifs dans le monde.

En 2022, DJI avait en outre décidé de suspendre ses activités commerciales en Russie et en Ukraine, en évoquant une potentielle utilisation de ses drones au combat.

Le gouvernement ukrainien avait pointé du doigt un détournement du système AeroScope de DJI pour permettre à l'armée russe de localiser des drones ukrainiens et leurs pilotes, ainsi que pour une aide à la navigation de missiles.

N.B. : Source images : DJI.