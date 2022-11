Commençons avec l'imprimante 3D Two Trees Bluer qui profite d'une belle réduction sur le site de Cafago.

Cette dernière affiche un volume d'impression de 235 mm x 235 mm x 280 mm avec une vitesse allant de 20 à 200 mm/s. Cette imprimante est parfaite pour les filaments PLA, ABS, PETG, les filaments en bois et bien d'autres d'un diamètre de 1,75 mm. Elle imprime avec une épaisseur de couche de 0,1 mm à 0,4 mm, et est fournie avec un échantillon de filament PLA.

Sur le site de Cafago, l'imprimante 3D Two Trees Bluer est en vente flash au prix de seulement 99 € avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.





Continuons avec la montre connectée DM50 qui est également en vente flash mais sur le site Tomtop.

Cette dernière dispose d'un écran de 1,43". Elle est certifiée IP68 et supporte donc l'immersion et la poussière. Elle dispose également d'un capteur d'oxygène, d'un cardiofréquencemètre et d'un suivi du sommeil. La montre dispose également d'un tracker d'activité qui prend en charge les modes de mouvements et peut donc vous suivre sur les sports que vous pratiquez. Pour finir, avec sa batterie de 400 mAh, vous pouvez profiter de 12 jours d'autonomie sans avoir besoin de la rebrancher.

Sur le site de Tomtop, la montre connectée DM50 est au prix exceptionnel de 36 € avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Finissons avec la tablette tactile Lenovo Xiaoxine qui est en promotion sur Cafago.

Elle intègre une dalle LCD de 10,6 pouces avec une définition de 2000 x 1200 pixels et une luminosité de 400 nits. Elle dispose également d'un son Surround grâce à ses quatre haut-parleurs. Elle intègre le SoC Snapdragon 680 avec 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. La tablette dispose également de deux caméras à l'avant et à l'arrière de 8 MP. Pour finir, elle dispose d'une batterie de 7700 mAh qui offre plusieurs heures d'utilisation.

Sur le site de Cafago, la tablette Lenovo Xiaoxine est en vente flash au prix de 164 € avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.

