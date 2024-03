Si l'application du Digital Markets Act européen met surtout en lumière Apple et les aménagements apportés à iOS et à son AppStore, tous les géants du Web et de la tech sont concernés.

Microsoft doit ainsi également appliquer le règlement, même si la marque a déjà été maintes fois bousculée pour abus de position dominante et a largement ouvert son système Windows tout en limitant la mise en avant forcée de ses propres services.

Reste que le DMA amène Windows à désormais permettre de tout simplement désinstaller le navigateur Microsoft Edge ainsi que le service de stockage en ligne OneDrive.

Dans les faits, Microsoft a été contrainte de faire basculer certains services du statut d'applications système à applications simples. Les applications "système" sont des applications qui ne peuvent pas être désinstallées.

Des aménagements divers jusqu'en avril

Désormais, OneDrive, Edge et recherche web Bing ne sont plus considérés comme des applications système (et c'est bien logique, elles ne sont pas essentielles au bon fonctionnement de Windows). On peut donc désormais les désinstaller complètement pour les remplacer par des services tiers.

En marge de ces désinstallations rendues possibles, Microsoft va également modifier la collecte de données des utilisateurs pour ne plus les utiliser à des fins concurrentielles.

Enfin, il n'est également plus obligatoire de disposer d'un compte Microsoft pour s'inscrire sur le réseau professionnel LinkedIn.