Le Digital Markets Act Européen est en place depuis le mois dernier, et impose aux géants du numérique d'ouvrir leurs écosystèmes afin de laisser de la place à la concurrence.

Chez Apple, cela se traduit par l'ouverture de l'AppStore aux plateformes tierces, mais également à proposer une liste de logiciels tiers lors de la configuration initiale des nouveaux appareils.

Concrètement, les iPhone fraichement vendus proposent désormais, lors de leur configuration, de choisir si l'on souhaite rester sur Safari ou si l'on préfère d'autres navigateurs comme Chrome, Edge, Brave et d'autres parmi une liste de 11 navigateurs... Et depuis la publication d'iOS 17.4, les utilisateurs sont de nouveau invités à choisir leur navigateur par défaut.

Et il semble que Safari avait jusqu'ici connu un succès simplement en s'installant par défaut... Puisqu'en donnant le choix aux utilisateurs, il se tournent désormais massivement vers d'autres solutions logicielles.

Selon les données remontées par le navigateur Aloha installé à Chypre, la base d'utilisateurs dans l'Union européenne a croit de 250% depuis le mois de mars.

Opéra, un autre navigateur indique enregistrer également un nombre record d'utilisateurs dans l'UE. Des situations confirmées également par DuckDuckgo, Ecosia, Vivaldi...

L'avenir de Safari sur iPhone est ainsi de plus en plus menacé, d'autant qu'Apple n'a pas vocation à proposer un écosystème complet à l'image de Google et de ses services.