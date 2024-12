À partir de la version 135 de Firefox, Mozilla indique que l'option Do Not Track (Ne pas me pister) sera retirée du navigateur. En dehors de la navigation privée, son activation est actuellement proposée dans les paramètres de vie privée et pour les préférences de confidentialité des sites web.

« De nombreux sites ne respectent pas cette indication des préférences personnelles de vie privée et, dans quelques cas, cela peut même réduire la confidentialité », peut-on lire sur la page d'aide consacrée à la fonctionnalité Do Not Track.

Avec la même problématique d'efficacité, la possibilité d'envoyer une requête Do Not Track associée au trafic de navigation se retrouve dans Google Chrome ou encore Microsoft Edge. L'en-tête HTTP avait toutefois été largement promu par Mozilla et une implémentation dans Firefox en 2011.

Un risque de détournement de l'objectif initial

Do Not Track n'est pas parvenu à obtenir une standardisation et Apple avait alors décidé de supprimer son support dans le navigateur Safari en 2019. Cette décision visait à éviter une utilisation de Do Not Track en tant que « variable de fingerprinting ».

En creux, il faut ainsi comprendre que Do Not Track pourrait favoriser le pistage, en permettant le calcul d'un identifiant unique pour une configuration donnée. Tout l'inverse de l'objectif initial de la fonctionnalité…

Sans Do Not Track pour Firefox

Si l'option « Ne pas me pister » va également disparaître de Firefox, ce n'est pas le cas de l'autre option de confidentialité des sites web : « Demander aux sites web de ne pas vendre ni partager mes données », alias Global Privacy Control. Une approche plus robuste et contraignante est peut-être la clé.

Do Not Track ou pas, Firefox poursuit globalement ses efforts en matière d'outils et de protection contre le pistage.