Doctolib a adopté de nouvelles CGU il y a quelques jours, précisant aux utilisateurs le déploiement prochain d'un modèle d'intelligence artificielle visant à mieux répondre aux requêtes des utilisateurs de la plateforme.

Le service, qui propose de mettre en relation des particuliers et des professionnels de santé tout en organisant des rendez-vous médicaux souhaite ainsi agrémenter l'expérience utilisateur de fonctionnalités poussées dopées à l'intelligence artificielle. Mais pour ce faire, les modèles d'IA propres à Doctolib doivent d'abord s'entrainer... Et cela se fera avec les données des usagers de la plateforme.

Doctolib collecte nombre de données afin d'améliorer ses organismes, mais également plus simplement pour permettre à son service de fonctionner. Néanmoins, la manipulation des données au sein d'une base confiée à une IA dans le but d'un apprentissage pose des questions sur la nature des données ainsi manipulées, et les risques de fuites que cela implique. Doctolib espère pouvoir proposer des services de nouvelle génération comme un assistant numérique capable de remplir automatiquement les dossiers médicaux des patients, ou proposer un service automatisé de rendez-vous par téléphone géré intégralement géré par une IA. L'objectif est de proposer ces nouveautés dans le courant du mois d'octobre prochain.

Concrètement, ce sont les historiques des rendez-vous, listes des praticiens consultés, ordonnances stockées sur la plateforme qui seront confiées aux algorithmes. Des données jugées sensibles qui soulèvent des préoccupations.

Heureusement, il est possible de protéger ses données

Fort heureusement, il est possible d'éviter de voir les données confiées à Doctolib de se retrouver dans les bases d'apprentissages des IA. C'est un impératif auquel Doctolib s'est pliée : le site a prévu une option pour s'y opposer en toute simplicité. Lorsque l'application vous informe de son changement de politique de confidentialité, il suffit de cliquer sur refuser.

Par ailleurs, si vous aviez déjà accepté ces changements dans la précipitation, il est possible de modifier son choix. Rendez-vous dans votre compte utilisateur, mes préférences, amélioration des services puis cochez l'option "je désactive l'amélioration des services" avant d'enregistrer votre choix.