La polémique enfle depuis quelques jours : selon des rumeurs, la fonctionnalité "Expériences connectées" ancrée au sein des applications Office permettrait à Microsoft d'étudier les fichiers Excel et Word de millions d'utilisateurs afin d'entrainer ses différents modèles d'IA.

L'option d'analyse piocherait ainsi dans les documents et les données personnelles et professionnelles pour permettre à Microsoft de proposer des recommandations de conception, suggestion d'édition et autres conseils aux utilisateurs via ses outils d'intelligence artificielle.

Cette fonctionnalité est apparue avec l'intégration de Copilot au sein de la suite Microsoft Office, mais pour le géant américain, la rumeur est fausse.

Microsoft dément ainsi les rumeurs, affirmant que les applications Microsoft 365 n'exploitent pas " les données client pour former les LLM". La marque précise par ailleurs que l'option "Fonctionnalités connectées" ne s'active que pour des fonctionnalités nécessitant un accès Internet, notamment pour la co-création de documents, ou encore le stockage et la synchronisation de fichiers en ligne. Aucun rapport donc avec le partage de données pour l'entrainement des IA, simplement une option permettant d'accéder à des outils ancrés dans le web.