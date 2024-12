C'était une nouvelle version très attendue de la part des joueurs du RPG d'Ankama : Dofus 3.0 est disponible depuis le 3 décembre.

C'est un RPG qui a bercé l'enfance de millions de joueurs, Dofus s'est offert un coup de jeune avec le passage à la version 3.0 et la bascule vers le moteur graphique Unity.

Avec 20 années au compteur, le titre reste particulièrement joué, et il a subi de nombreuses modifications au fil des ans. Rappelons que la version 2.0 date de 2009 avait entrainé une lourde mise à jour graphique.

?️ Dakal 5 rencontre toujours des difficultés. Entre temps les serveurs Rafal 1 et 2 sont devenus également inaccessibles. Les équipes continuent leur effort afin de trouver une solution.

Merci pour votre patience ! — DOFUS (@DOFUSfr) December 5, 2024

La bascule vers Unity et la 3.0 apporte son lot de nouveautés, avec des paysages plus vivants et de nouvelles animations. Mais le titre profite également de modifications plus profondes et de nouveau contenu...

Le lancement a connu quelques légers couacs du fait d'une affluence importante des joueurs... Et désormais, ce sont les hackers qui s'en prennent au jeu en organisant une attaque DDOS contre les serveurs d'Ankama. En surchargeant les serveurs de millions de requêtes par seconde, ces derniers surchargent les serveurs au point de bloquer l'accès à certains serveurs.