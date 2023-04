Elon Musk et le dogecoin, c'est une longue histoire. Le milliardaire a fréquemment twitté sur la monnaie virtuelle ces dernières années, faisant fortement varier son cours en fonction de ses déclarations.

Cette affinité particulière lui a valu un procès pour lequel l'homme d'affaires est accusé d'en avoir manipulé le cours et qui lui réclame 258 milliards de dollars de dédommagement.

Tesla avait déjà mis en valeur le dogecoin en l'intégrant comme moyen de paiement pour les articles de la boutique de Tesla, le constructeur de véhicules électriques dont il est aussi le patron.

Elon Musk noie le poisson entre oiseau bleu et Shiba Inu

En réponse, Elon Musk, désormais propriétaire du réseau social Twitter qu'il affectionne tant et dont il modifie en profondeur l'organisation depuis sa prise de contrôle fin 2022, s'est amusé à changer le logo de l'oiseau bleu par une tête de Shiba Inu, emblème du dogecoin tout autant que mème Internet rappelant que cette monnaie virtuelle est à l'origine une plaisanterie moquant le bitcoin.

Cela ne l'empêche pas d'être la huitième cryptomonnaie mondiale en valeur (un peu plus de 13 milliards de dollars), en bonne partie grâce à sa mise en lumière par Elon Musk.

Cette nouvelle mise en avant a immédiatement fait fortement grimper la valeur du dogecoin, lui assurant une progression de plus de 30%, ce qui donnerait presque de l'eau au moulin de ses accusateurs.

Quelle est l'influence des tweets d'Elon Musk ?

Cela permet également de noyer un peu le poisson du procès dont les avocats d'Elon Musk récusent la validité en affirmant que les tweets du milliardaire au sujet du dogecoin sont "inoffensifs et souvent idiots".

Ce petit jeu permet toujours de brouiller les pistes et les enjeux autour de la question de la manipulation de cours et de l'influence des messages d'Elon Musk sur son réseau social préféré alors qu'il compte plus de 130 millions de followers.

Au risque de créer un dilemme pour sa défense : soit ses tweets n'ont pas d'influence et le réseau social, payé 44 milliards de dollars, n'a pas de valeur intrinsèque à part pour faire circuler des blagues et des mèmes, soit ils en ont et il faudra bien en reconnaître les conséquences.