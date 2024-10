Malgré le succès de la franchise "Life is Strange", la situation se complique pour Don't Nod, le studio français de jeu vidéo.

Ce mercredi, le groupe a ainsi déclaré "Malgré les actions déjà menées, la société se retrouve contrainte de devoir envisager un projet de réorganisation". Le secteur du jeu vidéo va mal et nombreux sont les acteurs à procéder à des restructurations. Chez Don't Nod, cela se traduira par un plan de départs.

Le studio précise que "Ce projet pourrait impacter les effectifs en France et pourrait en l'état du projet envisagé concerner jusqu'à 69 emplois". Cela représenterait 29% des effectifs du studio basé à Paris et 20% de la masse salariale totale.

En 2023, le groupe enregistrait un chiffre d'affaires de 5,2 millions d'euros contre 7 millions en 2022. Au premier semestre 2024, le CA ne représente que 1,8 million d'euros.

Pour Oskar Guilbert, cofondateur et PDG de Don't Nod " il est à ce jour indispensable d'envisager une telle voie face à la nécessité de sécuriser les ressources de notre entreprise et de lui redonner une capacité à mieux rivaliser dans une industrie devenue beaucoup plus compétitive et sélective."

Ces déclarations font suite aux précisions apportées le 23 septembre dernier concernant le succès mitigé de Banishers : Ghosts of New Eden et du jeu d'escalade Jusant. Il était alors déjà question de réviser la stratégie de développement en annulant certains projets au potentiel jugé trop faible et en vue de maximiser les chances de succès des titres les plus prometteurs.