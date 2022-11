Actuellement, le compte de Donald Trump sur le réseau social Facebook est suspendu. Cela n'empêche évidemment pas ses propos et déclarations d'y être diffusés et relayés. CNN indique par exemple l'existence d'une page officielle de son équipe (Team Trump) qui est toujours active avec 2,3 millions d'abonnés.

CNN a pu consulter un mémo de Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, qui a été envoyé à des fact-checkers en début de semaine, juste avant l'annonce très prévisible de Donald Trump de sa candidature à l'élection présidentielle américaine de 2024 pour un nouveau mandat.

En raison de cette candidature qui le remet dans l'arène politique et désormais en tant que personnalité politique selon les règles de la plateforme, les propos de Donald Trump ne feront plus l'objet d'une vérification par les faits sur Facebook.

Pas de fact-checking avec le discours politique

La note interne souligne que le discours politique n'est pas éligible au fact-checking. " Cela comprend les mots prononcés par une personnalité politique, ainsi que les photos, les vidéos ou les autres contenus clairement identifiés comme ayant été créés par la personnalité politique ou son équipe de campagne. "

D'après un porte-parole de Meta, le mémo n'introduit pas une nouveauté et réitère un règlement du groupe qui était déjà en vigueur. Même si avec Donald Trump… tout est un peu particulier dans la mesure où il a été suspendu de Facebook.

Meta écrit dans ses pages d'aide que son programme de vérification des informations sur Facebook a pour but de détecter et traiter les fausses informations virales. Il s'appuie sur des partenaires et médias, en donnant la priorité aux affirmations dont le caractère mensonger est prouvé.

Ancienne page Facebook du compte de Donald Trump

Bientôt un retour de Donald Trump sur Facebook ?

Alors qu'il était encore président des États-Unis, mais perdant des dernières élections face à Joe Biden, Donald Trump avait dénoncé une fraude électorale. Il aurait entretenu un climat présentant un risque de violence, avec des paroles de soutien à des personnes impliquées dans les événements et émeutes du Capitole le 6 janvier 2021.

C'est ce qui a été retenu pour justifier le bannissement de Donald Trump de Facebook et d'Instagram. En outre, il n'y a pas de traitement spécial pour les personnalités politiques en matière de modération qui est autre chose que la vérification par les faits.

Après l'intervention du Conseil de surveillance de Meta (ou Facebook à l'époque), il a été précisé une suspension de compte pour une période de deux ans concernant Donald Trump. Il est ainsi susceptible de faire son retour sur Facebook avec ses propres publications en janvier 2023.