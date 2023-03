Les constructeurs automobiles chinois sont de plus en plus nombreux à se lancer sur le marché de la voiture électrique. Des véhicules qui, contrairement aux équivalents thermiques, ont plutôt bonne réputation et se montrent à la fois performants et fiables face aux initiatives occidentales.

DongFeng créé la surprise en présentant deux berlines 100% électriques, qui ont la particularité d'intégrer directement les moteurs dans leurs roues.

Des moteurs-roue dans deux berlines

Cette technologie est déjà largement employée sur d'autres véhicules électriques comme les trottinettes, vélos, mais également certains quadricycles électriques. Pour exploiter ce système sur ses berlines, DongFeng s'est rapproché de Protean et le partenariat noué sur plusieurs années débouche ainsi sur deux véhicules qui feront figure de plateforme test dans un premier temps.

Reste que le système a été homologué quprès du MIIT (Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information) en vue d'une commercialisation auprès du grand public.

DongFeng déploie cette technologie sur les Aeolus E70 et Voyah Zhuiguang qui combinent un moteur électrique classique à l'avant, et deux moteurs-roue Protean P18d à l'arrière (chacun développant 78 kW / 106 ch).

Quel avantage espérer ?

Selon le constructeur chinois, cette configuration mixte permettrait un gain de 42% sur les accélérations, des vitesses de passage en courbe améliorées de 18%, mais également un gain de 50% en volume de chargement grâce à l'éviction des moteurs au niveau de l'essieu arrière.