Selon le procureur général du New Jersey Matthew Platkin, il s'agit de l'accord en matière de protection de la vie privée le plus important jamais conclu avec plusieurs États américains. Google a accepté de verser la somme de 391,5 millions de dollars à quarante États, soit près de 377 millions d'euros.

L'accord met fin à une enquête menée par une coalition d'États américains. Elle portait sur des allégations selon lesquelles la plateforme du moteur de recherche en ligne aurait trompé les utilisateurs sur ses pratiques de collecte de données de géolocalisation.

L'affaire fait écho à un article de l'Associated Press datant de 2018. Google avait été pointé du doigt pour le suivi des données de géolocalisation d'un smartphone, même avec un avis contraire formulé par les utilisateurs et notamment malgré la désactivation de l'Historique de localisation (ou Historique des positions).

Rappel à l'ordre pour Google

" Même lorsque l'Historique de localisation est désactivé, certaines applications stockent automatiquement des données de localisation horodatées sans vous le demander. Il est possible, bien que laborieux, de les supprimer ", avait écrit l'agence de presse.

" Les plateformes numériques comme Google ne peuvent pas prétendre fournir des contrôles de confidentialité aux utilisateurs, puis faire volte-face et ignorer ces contrôles pour collecter et vendre des données aux annonceurs contre la volonté expresse des utilisateurs, et avec de gros profits ", déclare Matthew Platkin.

Dans le cadre de l'accord, un communiqué indique que Google a accepté une série de dispositions afin d'offrir une plus grande transparence sur ses pratiques relatives à la collecte de données de localisation. Rappelons qu'en Europe, le Règlement européen sur la protection des données personnelles veille au grain.

Du passé selon Google

" Nous avons réglé une enquête menée par 40 procureurs généraux d'États américains sur la base de politiques de produits obsolètes que nous avons modifiées il y a plusieurs années. En plus d'un accord financier, nous effectuerons des mises à jour dans les mois à venir afin de fournir encore plus de contrôles et de transparence sur les données de localisation ", a réagi Google.

Dans un billet de blog, Google liste des outils de confidentialité et de transparence qui ont déjà été introduits au cours des dernières années.

" L'accord conclu aujourd'hui est une nouvelle étape sur la voie qui consiste à offrir des choix plus judicieux et à réduire la collecte de données tout en fournissant des services plus utiles. "