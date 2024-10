Chaque jour ce sont des centaines de services en ligne qui font l'objet de cyberattaques avec à la clé des fuites de données d'utilisateurs. Des fuites qui sont parfois d'envergure lorsque cela concerne des services populaires, avec des données personnelles parfois sensibles qui se retrouvent presque immédiatement à la vente sur le dark web.

Depuis l'année dernière, Google propose un outil de surveillance des données sur le dark Web. Concrètement, il s'agit de recenser les données proposées sur le Dark Web et de permettre à chacun de savoir s'il est concerné.

Jusqu'ici, l'outil n'était proposé qu'aux abonnés payants de Google One, mais désormais il est accessible en libre accès à chacun.

Baptisé "Rapport sur le dark web", l'outil scanne les plateformes les plus utilisées par les cybercriminels pour vérifier si les données personnelles de l'utilisateur sont proposées. On pourra ainsi savoir si son nom, son numéro de téléphone, adresse, mail, ou noms d'utilisateur et mot de passe sont ainsi proposés.

Si tel est le cas, l'utilisateur pourra ainsi procéder aux mesures nécessaires à sécuriser ses différents comptes. L'outil donne également la nature des données disponibles et l'origine des fuites avec une vue partielle sur les mots de passe pour permettre de les modifier plus facilement.