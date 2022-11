Le nom de la marque Donner vient d'un mot allemand signifiant "tonnerre" qui symbolise l'innovation de la communication sonore et leur logo symbolise la pulsation. Une idée audacieuse combinant ondes sonores et battements de coeur. Pour rappel, l'entreprise a été fondée en 2012 et cherche à établir le lien entre les instruments, la musique et les gens, à travers des produits innovants comme des guitares, pianos numériques, ukulélés, batteries électroniques et autres instruments de musique.

La marque propose aujourd'hui les écouteurs Donner DouBuds One qui sont dotés de pilotes dynamiques LCP de 12 mm de haute qualité et d'une armature équilibrée qui compense le manque de bande à haute fréquence. Vous profitez d'une meilleure écoute de la musique avec des détails musicaux riches et d'une reproduction sonore de haute qualité.

Les écouteurs profitent aussi de la technologie de réduction active du bruit permettant de réduire le son de jusqu'à 30 dB. Cela permet d'améliorer la qualité des appels téléphoniques et l'écoute de la musique. Ils sont accompagnés d'embouts de 5 tailles différentes pour s'adapter à toutes les morphologies d'oreilles. Les écouteurs Donner DouBuds One profitent aussi d'une résistance à la poussière, mais aussi à la bruine et à la transpiration.

Les écouteurs offrent 8 heures d'écoute grâce à leur batterie de 55 mAh et vous profiterez de jusqu'à 32 heures grâce au boitier. De plus, ils sont équipés d'une prise USB-C qui permet de fournir deux heures d'écoute avec seulement 10 minutes de charge.

Jusqu'au 30 novembre 2022 sur Amazon, vous pourrez profiter des nouveaux écouteurs Donner DouBuds One au prix réduit de 42 € au lieu de 59,99 € avec un coupon de -30% à activer sur le site.