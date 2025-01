Avec un design qui s'inspire de l'interface lumineuse Glyph des Nothing Phone, le nouveau smartphone Blade GT de DOOGEE vous permet de personnaliser des effets lumineux dynamiques via "Light Elf" dans les paramètres, avec des options telles que les appels entrants, les notifications de messages et les rythmes musicaux, pour créer une ambiance unique.

Le smartphone allie élégance et robustesse pour des dimensions de 178,5 x 83,5 x 10,5 mm, offrant une prise en main agréable. Sa structure résistante garantit une protection IP68 contre la poussière et les chutes ainsi qu'une étanchéité IP69K à 360°, tout en respectant les normes militaires MIL-STD-810H, pour une durabilité maximale dans des conditions extrêmes.

Il embarque un processeur 5G MediaTek Dimensity 7050 gravé à 6 nm, pour des performances fluides, grâce à ses 8 cœurs et une fréquence de 2,6 GHz, même lors de sessions de jeux intenses ou de multitâche. Grâce au WiFi 6 double-bande, le Blade GT assure une connectivité stable en 2,4 GHz et 5 GHz, réduisant la consommation d'énergie tout en offrant une large couverture réseau.

L'écran IPS 2,4K de 6,72 pouces vous offre des images nettes et des couleurs vives. Sa fréquence de rafraîchissement dynamique intelligente à 120 Hz assure une navigation fluide et une excellente réactivité, idéale pour les jeux et les vidéos.

Le Blade GT est équipé d'une caméra principale de 48 MP et d'une caméra frontale de 20 MP pour des photos de haute qualité. Grâce à la technologie Google AI Smart Dual Camera, il reconnaît intelligemment 12 scènes différentes, tout en offrant des fonctionnalités comme la suppression intelligente, la reconnaissance de plantes et d'animaux et la traduction de texte. Il supporte également l'enregistrement vidéo en 4K et propose des modes sous-marin, panoramique à 360°, HDR et nuit.

Le Blade GT intègre une batterie de 5 500 mAh résistante qui fonctionne sans problème dans des conditions extrêmes (de -30°C à 58°C), ainsi qu'une fonction de charge rapide à 18 W.



Le smartphone offre un déverrouillage sécurisé par empreinte digitale ou Face ID, et est compatible avec NFC pour des paiements rapides. Il prend en charge le GPS, Beidou, GLONASS et Galileo ainsi que les fonctions Bluetooth 5.2, FM, et OTG. Il offre également lde base 12 Go de RAM LPDDR5 avec la possibilté de l'étendre jusqu'à 32 Go, et son stockage interne est de 256 Go extensible jusqu'à 2 To.



Pour son lancement et jusqu'au 31 janvier, le DOOGEE Blade GT 5G est proposé sur Amazon au prix exceptionnel de seulement 299,99 € au lieu de 419,99 € (prix officiel) avec le cumul d'une réduction de -21% de base et d'un coupon à activer sur le site de -30 € (valable jusqu'au 13 janvier).

Et si vous en achetez deux d'un coup, en utilisant en plus le code de réduction 4ZF2RO6X, vous ne payerez au total que 527,98 € soit seulement 263,99 € par smartphone.

Sur le site officiel DOOGEE, vous pouvez également profiter d'une belle réduction de 35 % sur le Blade GT grâce au code KOL35 jusqu'au 12 février. La livraison standard est offerte, avec une expédition depuis un entrepôt local sous un délai de 2 à 8 jours ouvrables.