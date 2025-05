Surtout connue pour ses smartphones renforcés, la marque DOOGEE participera à la première édition du GITEX Europe qui se déroulera du 21 au 23 mai 2025 à Berlin en Allemagne. Elle y présentera ses dernières nouveautés en matière de technologie mobile alimentée par l'intelligence artificielle.

Grâce à l'intégration de Gemini, l'IA est au cœur de l'expérience utilisateur sur de nombreux appareils DOOGEE. Elle recouvre des tâches de productivité et pour résumer des textes, la traduction instantanée ou encore la compréhension de l'environnement avec la reconnaissance d'images.

Gemini Live transforme les appareils DOOGEE en assistants personnels avec lesquels converser de manière fluide.

La série V Max en vedette

Parmi les produits phares de 2025, la série de smartphones robustes DOOGEE V Max se distingue pour l'exploration en extérieur et les professionnels. Dotés d'une structure avec un cadre en alliage d'aluminium-titane et des coins renforcés, ils sont conçus pour résister aux chutes, à la poussière et à l'eau.

La partie photo bénéficie d'un traitement IA et d'un module principal de 200 mégapixels. Le V Max Play est avec un projecteur intégré pour transformer une surface en un écran de 100 pouces et des haut-parleurs d'une puissance de jusqu'à 130 dB, tandis que le V Max LR comprend un télémètre laser pour une mesure précise jusqu'à 40 mètres.

La batterie est de 20500 mAh et DOOGEE a prévu des versions améliorées V Max Play Pro et V Max LR Pro pour rehausser les performances.

Pour oser la différence

DOOGEE présentera d'autres smartphones robustes tels que le S200 Plus au design futuriste à l'inspiration mecha et pourvu d'un écran Amoled de 1,32 pouce à l'arrière, ou encore le Blade GT Ultra qui recherche la finesse et propose des effets lumineux personnalisables.

Le Fire 6 Max est doté d'une technologie d'imagerie thermique et d'une batterie de 20800mAh. Avec écran 120 Hz, le Note59 Pro+ cherche pour sa part à redéfinir l'expérience 5G dans le segment du milieu de gamme.

Au-delà des smartphones

Du côté des tablettes, DOOGEE présentera la Tab E3 Max avec écran de 14 pouces et batterie de 13500 mAh comme nouveau modèle en tête de gondole de sa série Tab E3.

Par ailleurs, les montres connectées ne seront pas oubliées en combinant robustesse et technologie intelligente, offrant une durabilité de qualité militaire et une résistance à l'eau de 5 ATM.

Les modèles D43 et D43B ciblent l'aventure avec GPS multibande et cartes hors ligne, tandis que les D39C et D45D proposent des styles adaptés au fitness et à la vie active.