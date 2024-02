La marque chinoise DOOGEE profite du MWC (Mobile World Congress) en Espagne pour présenter des produits qui seront lancés dans le courant de cette année. Sa gamme de smartphones robustes va être étendue avec l'introduction d'une série DK (Duke Series).

Avec un dos en Kevlar et des propriétés antidérapantes pour assurer une prise en main sans faille, le DOOGEE DK10 est un premier représentant de la série DK. Il peut naturellement se prévaloir de certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810H.

Disposant d'un écran Amoled de 6,67 pouces, le DK10 est équipé d'un processeur Dimensity 8020 de MediaTek gravé en 4 nm et supporte la charge rapide 120 W. En collaboration avec Morpho, sa partie photo comprend un module principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 50 mégapixels avec support macro, et un capteur de 64 mégapixels avec vision nocturne et téléobjectif de 16 mégapixels.

La démocratisation des smartphones pliants ?

Pour la série X de DOOGEE, c'est une grosse surprise dans la mesure où elle accueille un smartphone pliant. En l'occurrence, le DOOGEE Flip X est au format clapet et avec un écran principal Amoled de 6,9 pouces. Un petit écran Amoled externe de 2,69 pouces a été prévu.

Le module photo principal propose 100 mégapixels à l'arrière, tandis qu'un capteur photo à l'avant est de 50 mégapixels. Le DOOGEE Flip X fonctionne avec un processeur octocore Helio G99, associé à jusqu'à 32 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Avec ce spécimen de smartphone pliant, la marque est attendue au tournant pour des éléments comme la solidité de la charnière et sur la question du prix. Le début des smartphones pliants véritablement abordables ?

Rendez-vous tout au long de 2024

Hormis des smartphones, DOOGEE propose également des tablettes tactiles et va introduire une tablette T30 Max, avec la promesse d'un design élégant et d'un écran de grande qualité. Cette tablette se destinerait à la fois au divertissement et à la productivité. Elle disposerait d'une connectivité riche.

À titre indicatif, la tablette DOOGEE T30 Pro est dotée d'un écran de 11 pouces, tout en sachant que c'est une technologie LCD.

Après le MWC 2024, il faudra donc s'attendre à une série de lancements de DOOGEE et des ambitions revues à la hausse. Dans l'entremise, certaines caractéristiques techniques sont encore susceptibles de connaître des évolutions.