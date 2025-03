Dans sa série S - Spark ou Speed - de smartphones renforcés et inspirés d'une esthétique cyberpunk, la marque DOOGEE propose les modèles S118 Pro et S119 avec Android 14. Ils sont conçus pour les aventuriers, les amateurs de plein air et les professionnels ayant besoin d'un appareil robuste.

Les certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810H sont de rigueur pour l'étanchéité à la poussière, une immersion dans l'eau à 1 m de profondeur, la résistance aux jets d'eau à haute pression.

La norme MIL-STD-810H a été mise en place par l'armée américaine (chocs, chutes, températures élevées et basses, humidité…).

DOOGEE S118 Pro

Avec protection par verre Corning Gorilla Victus, le S118 Pro affiche sur un écran IPS FHD+ de 6,6 pouces (480 cd/m²) et taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est équipé d'un processeur Dimensity 7050 à 2,6 GHz et gravé en 6 nm qui est épaulé par 8 Go de RAM (jusqu'à 24 Go grâce à la RAM virtuelle) et 512 Go de stockage (extensible à 2 To).

Le S118 Pro embarque une batterie de 10 800 mAh qui supporte la charge rapide 33 W. Il dispose d'un capteur photo de 32 mégapixels à l'avant, et d'un triple capteur photo 108 + 20 + 8 mégapixels à l'arrière.

Le module photo principal est avec traitement IA et le capteur de 20 mégapixels est avec vision nocturne grâce à une technologie LED infrarouge.

DOOGEE S119

Le modèle S119 possède un écran IPS FHD+ de 6,72 pouces. Il fonctionne avec un processeur MT8788 à 2,0 GHz et gravé en 12 nm. Le processeur est associé à 8 Go de RAM (24 Go de RAM virtuelle) et 512 Go de stockage (extensible à 2 To).

Le S119 embarque également une batterie conséquente de 10 200 mAh avec charge rapide 33 W. La partie photo comprend un module de 16 mégapixels à l'avant et un triple capteur photo 100 + 20 + 5 mégapixels à l'arrière.

La vision nocturne est aussi de la partie pour le S119 qui se distingue néanmoins par son écran secondaire de 1,32 pouce à l'arrière (360 x 360 pixels). Avec des cadrans personnalisables, il permet notamment d'accéder rapidement aux notifications et de suivre l'état de la batterie.

À des prix réduits

Vous trouverez le DOOGEE S118 Pro sur Amazon à seulement 289,99 € au lieu de 319,99 € avec un coupon de réduction à activer sur le site (s'il n'est plus disponible utilisez le code DKA5NOFH). Il est également disponible sur le site officiel à 283 € avec le code SHKOL30.

Vous trouverez le DOOGEE S119 sur Amazon à seulement 239,99 € au lieu de 259,99 € avec le coupon à activer (sinon utilisez le code UR7VJKQ2). Vous le trouverez aussi sur le site officiel avec le code SHKOL20.